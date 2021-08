Den siste tiden har flere butikker på Amfi Alta opplevd en økende trend hvor barn fra 1–7. klasse stjeler varer.

Barna skal gå inn i butikkene i større grupper og filme hverandre mens de stjeler. Videoene skal angivelig bli lagt ut på lukkede kontoer på TikTok.

– Det er om å gjøre å ta mest mulig, uten å bli tatt for det, sier assisterende senterleder Vera Irene Henriksen.

Hun forteller at de ikke vet hvor mye som er stjålet, men at det er ganske store volum. Det kan man se på all emballasjen som blir igjen i butikkene, for å unngå alarmene.

Det er spesielt butikker som har småvarer som fenger ungene. Driftsleder Ove Thomassen sier at det blir slått hardt ned på tyveriene.

– Det er ingen av butikkene her som godtar at det stjeles, selv ikke det minste hviskelæret.

Amfi Alta har den siste tiden vært offer for en TikTok-utfordring, hvor barn filmer at de stjeler. Foto: Marte Lindi

God service mot tyveri

Det er på TikTok at barna lærer å stjele.

– Det er filmer som ligger ut på TikTok som viser hvor de kan gjemme seg, hvordan de stjeler og hvordan de fjerner alarmer, sier Thomassen.

Ledelsen ved Amfi Alta forteller at det blir satt inn flere tiltak for å forhindre tyveri.

– Den mest effektive metoden mot tyveri, det er å møte kunden. Yter man god service får kunden ikke anledning til å stjele, sier Henriksen.

Leketøysbutikken Ringo har vært spesielt utsatt for TikTok-tyveriene. Der leies det nå inn ekstra vakter.

I tillegg inngår kjøpesenteret nå et tett samarbeid med politiet.

Stine Abrahamsen fra politiet i Finnmark understreker at det er viktig at foreldrene snakker med barna. Foto: Politiet i Finnmark

Foreldrene må på banen

– Alle gjør det, hvorfor skal ikke jeg også gjøre det?

Slik svarer barn når de blir konfrontert med spørsmålet om hvorfor de stjeler, skriver politiet i et innlegg på Facebook. Nettpatruljen mener det er svært bekymringsverdig at noen barn og unge tar så lett på det å stjele. Politiet ber nå om hjelp fra foreldrene.

– Denne situasjonen forteller jo oss at barn blir lett påvirket av hverandre, og da er det viktig at foreldrene har en tett dialog med sine barn om verdier, press, holdning og identitet knyttet til det å vokse opp.

Det sier Stine Abrahamsen, operatør i nettpatruljen.

Hun legger vekt på at det til syvende og sist er foreldrene som kjenner barna sine best, og at det er viktig at de snakker om hva som er lov og hva som ikke er lov.

Dersom et barn, som er under den kriminelle lavalderen på 15 år, utpeker seg, kommer politiet til å kalle foreldre og barn inn til en bekymringssamtale.

–For å snakke om det som har skjedd, og høre om hvorfor barn gjør dette og hvilke holdninger og tanker de har rundt dette, forklarer Abrahamsen.

Driftsleder ved Amfi Alta, Ove Thomassen mener at barna kan være inne på et farlig spor når de først er i gang.

– Det er svært uheldig at barn begynner med det. Jeg tror at mange ikke skjønner alvoret av det de holder på med og tenker at det ikke er de store verdiene.