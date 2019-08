Ungdommen nå til dags

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer statistikk på valgdeltakelse ved stortingsvalg fra 1969-2017, og gir god oversikt over ulike grupper inndelt etter for eksempel alder, utdanningsnivå og yrke. Den finner du her.

Det er verdt å merke seg at dagens ungdomsgenerasjon i gjennomsnitt har høyere valgdeltakelse enn ungdommen i 1990-årene og 2000-tallet. De store aldersforskjellene i valgdeltakelsen har likevel vedvart, slik det blant annet står i rapporten «Unge stemmer 2017: På vei mot et demokratisk utenforskap», fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Det er også verdt å få med seg at noen grupper spesielt bidrar til å trekke gjennomsnittet blant unge velgere ned. Unge menn, unge med innvandrerbakgrunn og unge med yrkesfaglig utdanning peker seg ut, heter det i samme rapport.

Institutt for samfunnsforskning og forsker Johannes Berg har gjennomført store deler av undersøkelsene som er lagt til grunn hos både SSB og LNU, som:

Valgdeltakelse i ulike aldersgruppe: Historisk utvikling og oppdaterte tall fra stortingsvalget (2013).

Generasjon Utøya? Politisk deltakelse og engasjement blant ungdom (2015).

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har også satt sammen en rapport som ser unge norske velgere i et nordisk perspektiv i rapporten «Youth, democracy, and democratic exclusion in the Nordic countries».

Den konkluderer blant annet at Norsk ungdom er blant de dårligste i Norden til å bruke stemmeretten sin.