– Dette er normal ungdom, som jeg har møtt i hverdagen i forbindelse med skole og idrett. Når du ser hva de er i stand til å gjøre i denne hemmelige verden sin, så gjør det virkelig inntrykk, sier «Heidi» fra Tromsø.

Av hensyn til seg selv, og ikke minst sønnen sin, ønsker ikke Heidi å stå frem med sitt virkelige navn. Men hun vil at andre foreldre skal vite hva hun har sett.

Alt startet ved en tilfeldighet, med rullepapir i ei jakkelomme. I flere måneder trodde Heidi at sønnen hadde røyket hasj, og det var det. Helt til hun oppdaget at han satt mye dypere i det.

Bevisene fant hun på Snapchat. Appen med over 200 millioner daglige brukere, som egentlig skal være en måte for venner å kommunisere på. Hvor de kan dele bilder, videoer og opplevelser. Appen der kjøp og salg av narkotika er forbudt.

Men på Snapchat finnes det egne grupper for salg av narkotika, der langerne legger ut bilder av hva de har på menyen.

Her er det direkte dialog om kjøp og salg av hasj, MDMA og LSD. Bilder av flere tusen kroner i sedler, spredt utover sengen på et gutte- eller jenterom. Trusler til dem som ikke betaler.

På Snapchat argumenterer ungdom for hvorfor det ikke er farlig å prøve hasj, og hvorfor det er ufarlig for gutter og jenter under 15 år å selge narkotika.

I en melding skryter en ung langer av å ha introdusert nye typer narkotika for andre barn.

I en video sitter en kortklipt tenåring på en sofa. Han er kledd i T-skjorte og har en blank klokke på venstrearmen. Rapmusikken smeller i bakgrunnen mens han sniffer fra et speil på bordet.

I en annen video kniser to gutter i en mørk tunnel. Øynene er smale og gloa fra jointen lyser svakt.

Blant alt dette ser Heidi bilder av en hun kjenner godt. Hennes egen sønn.

SNIFFER: Illustrasjonen er basert på en video fra Snapchat som viser en ungdom som sniffer narkotika. Tenåringsmammaen Heidi har sett mange slike videoer og bilder. Illustrasjon: Bård Hole Standal / NRK

Vet hva som skjer

– Da jeg var ung kunne vi se hvem som leflet med narkotika. De holdt seg litt for seg selv. Slik er det ikke nå lenger, forteller Heidi.

Hun har sett ungdom som er blant de beste i idretten sin, bruke eller kjøpe narkotika. Politisk engasjert ungdom. Skoleflinke barn fra gode familier.

– Barna våre er en del av en voksen verden helt ukjent for oss foreldre, sier Heidi

Men politiet er klar over hva som skjer.

– Ja, vi har et økende problem, sier Kenneth Helberg.

MÅ BLI TATT PÅ ALVOR: Politioverbetjent Kenneth Helberg sier det er viktig å ta utviklingen når det gjelder ungdom og narkotika på alvor. Foto: Petter Strøm / NRK

Han er overbetjent i seksjon for etterretning og forebygging i politiet i Tromsø. Utviklingen det siste året bekymrer dem.

Stadig flere ungdom tester narkotika. Det gjelder all type ungdom. Salget foregår gjerne gjennom sosiale medier. Særlig via Snapchat.

Det samme forteller Helbergs kollegaer andre steder i landet, både i Oslo, i Vest politidistrikt og Sør-Vest.

Nøyaktig hvor mange ungdommer som er del av nettverket i Tromsø kan ikke Helberg si noe om.

– Men det er veldig mange, sier han.

– Og del voksne er naive. Når vi forteller dem at vi har tatt barnet deres i å bruke narkotika, er det mange som blir sjokkerte. De hadde aldri sett dette komme.

Narkotikabruk blant ungdom Ekspandér faktaboks Resultater fra ungdommsundersøkelsen Ungdata viser at andelen ungdomsskoleelever som drikker alkohol har gått ned de siste årene. Alkoholbruken blant videregåendeelever har holdt seg stabil.

Bruken av cannabis ser derimot ut til å øke. Fire prosent av elevene på ungdomstrinnet og 14 prosent av elevene på videregåendetrinnet sier at de har prøvd cannabis en eller flere ganger det siste året.

På ungdomsskoletrinnet utgjør ungdom fra lavere sosialøkonomisk status den største andelen av dem som har brukt cannabis det siste året. På videregåendetrinnet kommer den største andelen cannabisbrukere fra høye sosialøkonomisk status.

Bruken av stoffer som kokain, ecstasy og heroin har ifølge Ungdata nokså liten utbredelse blant norsk ungdom.

Også politiets registrering av anmeldt kriminalitet (Strasak) viser en økning i bruk av cannabis og hasj blant ungdom de siste årene.

Strasak-rapporten fra 2018 viser at 22 prosent av alle registrerte saker med folk mellom 10 og 22 år var narkotikalovbrudd. Det utgjorde den største andelen. Kilde: Ungdata, Strasak

Rus etter skolen

På Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø er det lunsj. Inne langs den ene veggen lekeslåss to gutter. To lærere på inspeksjon plukker opp litt matpapir og en tomflaske. En gjeng jenter i grå joggebukser og flip flop-er tasser mot kantina, forbi en gjeng med tre litt eldre ungdommer.

En av dem er 18 år gamle Tina Larsen. Akkurat i dag er hun på Sommerlyst sammen med Erik Hamvaag og Håkon Berglund, for å informere om Ungdommens møteplass, et rusfritt møtested for ungdom.

De har god kjennskap til hva som rører seg blant byens ungdommer. Og har merket en endring i holdningen til narkotika.

– Jeg vet at mange mener hasj ikke er farlig. Det er liksom på lik linje som å ta seg en snus eller drikke øl, sier Tina.

Det er disse holdningene som skremmer Kenneth Helberg i politiet og tenåringsmammaen Heidi.

UNGDOMMENS MØTEPLASS: Tina Larsen (til høyre), Erik Hamvaag (i midten) og Håkon Berglund på vei ut fra et klasserom på Sommerlyst ungdomsskole, etter å ha informert om Ungdommens møteplass. De opplever at alle typer ungdom i Tromsø bruker narkotika. Foto: Petter Strøm / NRK

På internett skal du ikke leite lenge før du finner forbilder som glorifiserer narkotikabruk. Rappere i røyklagte musikkvideoer, idrettsstjerner som tar seg en joint for å slappe av i videoene de legger ut på YouTube. Politikere og kjendiser som snakker for legalisering av hasj.

– Det er en komplett forherligelse av narkotika. Og ungdommen klarer ikke tenke på konsekvensene det kan få, sier Heidi.

Narkotikabruken er ikke lenger bare på fest på en lørdagskveld. Ungdommen kan røyke hasj i skoletiden. Eller de kan ruse seg hjemme hos en venn etter at det har ringt ut.

– Ruser du deg klokken 15 og kommer hjem til foreldrene dine senere på kvelden, er det veldig vanskelig å oppdage, sier Kenneth Helberg i politiet.

Politiets inntrykk er at ungdommen for det meste bruker cannabis, men også MDMA og LSD. Hella Oellmann, nevropsykolog ved Universitetssykehuset Nord-Norge, ser at deres unge pasienter for det meste har brukt cannabis og amfetamin, i tillegg til alkohol.

Tidligere denne høsten ble ungdommens bruk av amfetamin et tema, da en av historiens største nordnorske narkotikasaker var oppe i retten.

Slik kan hjernen bli skadet når du ruser deg Ekspandér faktaboks Hella Oellmann er nevropsykolog ved ruspoliklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun har i flere år jobbet med pasienter som sliter med rusmisbruk, også fra tidlig alder. Basert på hennes erfaring og forskning, har Oellmann laget en liste for hvordan bruk av rusmidler kan påvirke deg. Bruk av rusmidler og illegale medikamenter ødelegger oppmerksomhet og hukommelse.

Inntak av rusmidler reduserer evnen til å lære.

Alle rusmidler går også ut over språkområdene i hjernen, men cannabis, opiater (heroin), benzodiazepiner og alkohol gjør størst skade. Resultatet kan for eksempel være at du ikke kommer på ord, føler at du ikke kan uttrykke deg godt nok, eller ikke klarer å holde fokus i det du skal fortelle. Evnen din til å huske det som blir sagt blir dårligere.

Inntak av rusmidler gir deg lavere IQ. Syntetisk cannabis forårsaker størst skade.

Alle som sliter med avhengighet, både til rusmidler, spilling eller andre ting, vil få utfordringer med beslutningsevnen sin.

Evnen til å planlegge og organisere ting, eller starte med noe nytt blir redusert.

Bruk av rusmidler påvirker evnen til å håndtere følelser. For eksempel kan rusmiddelbruk øke risikoen for eller gi angst og depresjoner. Det kan også gi dårligere impulskontroll, få folk til å gjøre ting de ellers aldri ville gjort og det kan gjøre folk aggressive.

Dersom du har et bestemt genetisk oppsett, øker bruk av spesielt cannabis og amfetamin risikoen for å utvikle schizofreni.

Bruk av rusmidler i ung alder påvirker utviklingen av hjernen, og kan blant annet redusere utvikling av eksekutive funksjoner (evnen til å planlegge og gjennomføre av nye oppgaver), redusere hukommelsen, arbeidshukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjonen, og øke risikoen for å utviklinge angst og depresjoner.

Store doser rusmidler gir større skader enn mindre doser. Små doser tatt ofte, for eksempel hver helg eller annenhver helg, påvirker også hjernen på en negativ måte.

Slutter man med rusmidler gir man hjernen en sjanse til å reparere seg.

Stopp i retten

– Jeg har lyst å bruke noen minutter på noe som ofte ikke kommer så godt fram i narkotikasaker av denne størrelsen, sier statsadvokat Kirsti Jullum Jensen.

Det blå lyset fra dataskjermen i vitneboksen i Nord-Troms tingrett lyser opp ansiktet hennes.

På tiltalebenken sitter fem menn. Deriblant to tidligere advokater fra Tromsø. Alle fem er tiltalt for å ha innført til sammen 87 kilo amfetamin til Tromsø. Det er snakk om mer enn 400 000 brukerdoser.

Statsadvokaten skal egentlig legge frem påstanden om hvor strengt de fem mennene bør straffes, da hun stopper opp.

Journalistene som dekker saken ser opp fra tastaturene.

Kirsti Jullum Jensen trekker pusten.

– I slike saker snakker vi ikke om fornærmede, slik vi tradisjonelt gjør i volds- og sedelighetssaker. Og vi, aktørene i retten, har kanskje også lett for å overse akkurat dette, sier hun.

– Vi vet at mange ungdommer rekrutteres inn i et narkotikamiljø, med kyniske bakmenn, som tjener penger på andres bruk og misbruk. Ringvirkningene av slik narkotikavirksomhet skaper store sosiale, psykiske og økonomiske forskjeller og problemer. Ikke bare for brukeren selv, men også for familiene deres.

NEKTER STRAFFSKYLD: Statsadvokatene Kirsti Jullum Jensen og Hugo Henstein fører saken mot de fem narkotiltalte. Én av de tiltalte i saken innrømmer å ha vært involvert i innføringen av de 87 kiloene med amfetamin. To andre innrømmer å ha bidratt til salg av mindre mengder. De to siste tiltalte nekter å ha hatt noe med narkotikaen å gjøre. Dommen er forventet å falle i løpet av november. Foto: Petter Strøm / NRK

Noen uker etter at retten ble hevet, forklarer Kirsti Jullum Jensen hvorfor hun valgte å bruke tid på ungdommen da hun sto i retten.

– Vi vet at politiet ha registrert flere unge brukere av amfetamin. Jeg ønsket å bruke litt tid i retten på å snakke om realitetene i saken. Noe av stoffet ender opp i ungdomsmiljøet, og det er disse karene som sitter på toppen, sier hun.

Dommen i saken kommer i løpet av november. Kenneth Helberg i politiet er ikke overrasket over koblingen mellom en av Nord-Norges største narkotikasaker og 14-15-åringer i Tromsø.

– Tromsø er en liten by. Det vil alltid være noen som ikke har hemninger, som ikke nøler med å selge narkotika til barn, sier han.

Og hjelpeapparatet er ikke rustet for å håndtere utfordringene. Det har tenåringsmamma Heidi fått oppleve.

Får blomstre videre

– De ansatte i hjelpeapparatet gjør en kjempejobb, men de kan ikke jobbe for flere enn én person. Barnevernet er ikke rustet for å ta de akutte situasjonene som dukker opp. Sosialmedisinsk senter (SMS) i kommunen er kjempebra, men heller ikke de har nok ressurser. De har ikke nok folk rett og slett, sier Heidi.

Både barnevernet og SMS i Tromsø bekrefter at de sliter med å håndtere alle sakene de får inn. Det samme gjør politiet. Men de siste månedene har både politiet, kommunen og andre i hjelpeapparatet jobbet tett for å bli flinkere til å forebygge at flere ungdom havner på skråplanet.

De har også jobbet med lokale aktører i næringslivet for å kunne gi et positivt tilbud til disse ungdommene.

Heidi håper bare det blir mer enn bare prat. Mer enn tverrfaglige møter for å rette fokus mot utfordringen.

Hun mener det er på tide at det blir tatt skikkelig grep. For på Snapchat skjer det stadig nye ting. Nylig begynte noen unge gutter ned i 13-14-årsalderen å tilby narkotika. Det er ikke lenge siden de bare var kunder.

– Mange har spurt meg om jeg er sint på noen, sier Heidi.

– Jeg er sint på dem som innfører stoffet til byen vår. Og jeg kjenner på håpløsheten. For dette er så stort.

Dette svarer Snapchat Foto: Lionel Bonaventure / AFP Ekspandér faktaboks – Vi i Snapchat er veldig opptatt av sikkerheten til våre brukere. Derfor forbyr våre retningslinjer salg av narkotika vi Snapchat, skriver Tobi Ruth Adebekun, kommuniasjonsrådgiver i Snapchat, i en e-post til NRK. Hun viser til at Snapchat er en sosial plattform som skiller seg fra en del andre, ved at den er laget for å kommunisere kun med dine venner. Blant annet har de ikke muligheter for å søke på emneknagger eller andre muligheter for å søke opp større nettverk eller grupper. Derfor er det vanskelig for dem å gå inn og se hva som foregår mellom brukerne, ettersom det er en samtale mellom venner. – Vi oppfordrer alle som ser ulovlig innhold på Snapchat om å rapportere det. Vi har raske rapporteringsmuligheter i appen, og en sikkerhetsavdeling som er på jobb hele døgnet, sier hun.

Barnevernet får flere henvendelser Foto: Petter Strøm / NRK Ekspandér faktaboks Barnevernet i Tromsø bekrefter at det er krevende for dem å klare å ta unna henvendelsene som gjelder ungdom og narkotika. – Vi merkeR en økning i narkotikabruk blant de yngre ungdommene. Blant annet fordi vi mottar flere bekymringsmeldinger fra foreldre, skoler, politi og andre instanser, sier Aina Isaksen, enhetsleder for barnevernstjenesten i Tromsø kommune. Hun kjenner seg ikke helt igjen i kritikken som sier at barnevernet bruker for lang tid når de får inn saker som krever kjapp reaksjon. – Vi har over tid hatt en stor økning i antall undersøkelser. Dette påvirker selvsagt kapasiteten vår, slik at vi har noe lengre ventetid. Bufetat har imidlertid bistått oss med andre relevante tiltak, slik at vi mener at de aller fleste har fått et tilbud innen rimelig tid, sier hun. Et av tilbudene som blir gitt til utsatt ungdom er det som kalles Mulitisystemisk terapi (MST). Dette er et hjemmebasert behandlingstilbud for familier med ungdom med adferdsvansker. – Men de har hatt lang venteliste i perioder, slik at relevante tiltak ikke har vært mulig å iverksette så raskt som vi skulle ønske. På grunn av saksmengden, forteller Isaksen at de er nødt til å prioritere sakene hele tiden ut fra alvoret i sakene. – Der vi for eksempel er kjent med pågående rusproblematikk, vil vi prioritere sakene. Vi erfarer også at det i disse sakene er flere instanser som er påkoplet, og tilgjengelige for familien, sier hun. – Hva kan dere bli bedre på? – Vi ser at Tromsø kommune mangler noen tiltak i det lavere sjiktet av hjelpetiltak, som hasjavvenningskurs, og poliklinisk behandling av rusproblematikk for unge ungdommer. Vi ser også at vi mangler noen verktøy med tanke på sinnemestring hos ungdom, sier Isaksen.