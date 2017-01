Vurderer boikott av Nordlys

Justisminister og førstekandidat for Troms Fremskrittsparti, Per Willy Amundsen, vurderer å boikotte avisa Nordlys i valgkampen, skriver VG.

Bakgrunnen er en facebook-debatt lørdag kveld, i kjølvannet av en artikkel som Nordlys publiserte tidligere på dagen. Ifølge artikkelen kan ikke Fremskrittspartiet garantere at det blir noe av byggingen av ny E8 gjennom Ramfjorden utenfor Tromsø.

Kilde for saken var statssekretær i samferdselsdepartementet, FrPs Tom Cato Karlsen, som i helga besøkte årsmøtet i Troms Frp.

Nattlig diskusjon på facebook

Karlsen var imidlertid ikke enig i avisas vinkling og skrev lørdag kveld på Facebook:

«Herregud, Nordlys?! Seriøst?! Har dere ikke det minste fnugg av yrkesstolthet? At jeg selvfølgelig ikke kan lekke noe om kommende Nasjonal Transportplan, betyr jo ikke at det er kroken på døra for E8. Dette er "fake news", Skjalg Fjellheim, og det er flaut å se at dere ikke har noen som helst forståelse for prosess».

- Uverdig av justisministeren, mener politisk redaktør Skjalg Fjellheim. Foto: Privat

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, responderte slik:

«Nordlys har da ikke verken skrevet eller ment at det er kroken på døra. Skulle vi latt være å la ordfører Kristin Røymo komme til orde? Dette er da en helt naturlig del av det politiske ordskiftet. Legg deg nå ikke på den Trump-retorikken, det er du for klok til. Det viktigste burde være å ha fokus på å få bygd en vei partiet ditt har lovet innbyggerne i Tromsø», skrev Fjellheim.

Utover kvelden og natta fortsatte facebookdiskusjonen, og involverte etter hvert også de tre FrP-statsrådene Per Willy Amundsen, Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg.

«Nordlys og Skjalg Fjellheim vil ikke forstå, Tom Cato. Min erfaring er at selvinnsikten er ikke-eksisterende i Pravda», skrev Per Willy Amundsen.

Skjermdump fra helgas facebookdiskusjon.

Dagen derpå sier Amundsen til NRK at han lenge har vært kritisk til måten Nordlys omtaler Troms Fremskrittsparti.

– Dette har pågått over tid. Nordlys produserer ubalansert journalistikk, åpenbart vinklet negativt for Fremskrittspartiet, sier Amundsen.

Han mener Arbeiderpartiet har frie tøyler hos Nordlys, og at avisa er langt mer kritisk til høyresiden enn venstresiden.

– Byrådet i Tromsø (bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, journ anm.) i forrige periode fikk en helt annen medfart av Nordlys, sier Amundsen.

Har i årevis omtalt Nordlys som «Pravda»

Harstadværingen Per Willy Amundsen tok over som justisminister før jul. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Ifølge Amundsen var det imidlertid helgas artikler i forbindelse med årsmøtet i Troms Frp som fikk begeret til å renne over.

– . Vi hadde et bra møte i helga, hvor årsmøtet la konfliktene til side og valgte å se fremover og arbeide sammen frem mot valget. Nordlys var tilstede på møtet, men valgte glatt å overse dette. I steden fortsetter de å skrive om «skittentøysvask »og «intriger», sier Amundsen.



– Hva syns du om språkbruken i debatten?

– Språkbruken bekrefter at Nordlys har en politisk redaktør med en dårlig sak og som ikke vil innrømme feil. Isteden velger man å føle seg støtt. Det er ikke noe nytt at jeg omtaler Nordlys som Pravda. Det har jeg gjort i mange år. Men det er tydelig at Skjalg tar seg nær av dette. Det er imidlertid ikke mitt problem og bekrefter bare at jeg treffer et ømt punkt, sier Amundsen.



Nå vurderer altså Amundsen boikott av Nordlys i den forestående valgkampen.

– Vi skal drøfte dette i Troms FrPs valgkamputvalg, for dette er en sak vi tar på alvor. Dersom Nordlys ikke er i stand til å lage balansert stoff i sin dekning av Troms FrP, bør vi vurderer om vi i det hele tatt er tjent med å forholde oss til Nordlys i valgkampen, sier Amundsen.

Han presiserer at han i denne saken uttaler seg som Fremskrittspartiets førstekandidat i Troms og ikke justisminister.



– Jeg sitter ikke i valgkampkomiteen i egenskap av å være justisminister, sier Amundsen.

– Uverdig av en justisminister

– Det er alvorlig at et regjeringsparti boikotter vil boikotte en norsk avis, som stiller spørsmål ved om partiet har tenkt å innfri sine valgløfter, sier politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, til NRK.

Ifølge Fjellheim vil avisa fortsette å dekke FrP på en maktkritisk måte også i framtida.

– Det er vår jobb, på vegne av våre lesere. Så er det opp til FrP om de vil svare på våre spørsmål, sier Fjellheim.

– Amundsen sier du har tatt deg nær av at han gjennom mange år har omtalt Nordlys som Pravda?

– Jeg tar meg ikke nær av det. Det er uverdig at en justisminister angriper en avis på denne måten. Det har heller aldri skjedd før at en justisminister opererer slik på sosiale medier. Det tyder på et nytt debattklima der FrP forsøker å nulle ut de redaktørstyrte mediene i Norge, sier Fjellheim.

Undrende sjefredaktør

Sjefredaktør Helge Nitteberg i Nordlys stiller seg undrende til trusselen om boikott. Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Sjefredaktør i Nordlys, Helge Nitteberg, stiller seg undrende til Amundsens utspill, og kaller det en boikott av den frie norske presse.

– Det er svært udemokratisk av natur, og det er et paradoks av de sjeldne at en representant fra regjeringen i det ene øyeblikk omtaler Nordlys som «Pravda» for så i neste øyeblikk kun vil snakke med media han liker. Det minner sterkt om det regimet «Pravda» representerte, sier Nitteberg til NRK.

Ifølge Nitteberg er det helt naturlig at Nordlys stiller Frp spørsmål om byggingen av E8 gjennom Ramfjorden.

– Dette er en viktig sak for Tromsø, der velgerne for fire år siden fikk løfte om en bompengefri E8. Når vi stiller spørsmål om dette til statssekretæren, er det merkelig at man går fra et løfte for fire år siden til nå å ikke kunne si noe. Det er en hån mot velgerne og en hån mot den frie og uavhengige pressen. Man forsøker å dreie seg vekk fra politikk til retorikk og hersketeknikk, sier Nitteberg.

Ber Erna snakke med Amundsen

Nå mener sjefredaktøren at statsminister Erna Solberg må ta en prat med Per Willy Amundsen.

– Om Erna Solberg aksepterer boikott, blir jeg enda mer skremt. Nå forventer jeg at hun rykker ut og hegner om demokratiet. Alle presseorganisasjoner skal behandles likt og ikke trues til taushet gjennom boikottaksjoner, sier Nitteberg.

– Hva skjer nå med saken fra Nordlys' side?

– Ballen er på deres side. Velgerne i Troms og våre lesere har krav på å vite hva Erna Solberg, Ketil Solvik-Olsen og Per Willy Amundsen vil gjøre med den viktigste samferdselssaken i Troms. Det er vårt fokus, sier Nitteberg.

– Må gni seg i øynene

Professor Kjell Arne Røvik er overrasket over Amundsens felttog mot Nordlys.

– Man må gni seg i øynene. En justisminister som midt på natta hamrer løs på pressen og truer med boikott. Dette er veldig spesielt, sier Røvik til Nordlys.

Han mener det er noe unorsk over det som nå skjer.

– Det har hittil eksistert en slags gentlemans agreement, en ramme for hvordan pressen og politikerne forholder seg til hverandre. Amundsen har utvilsomt flyttet noen grensepåler her, sier Røvik.

Fungerende generalsekretær i Norsk Presseforbund, Nils E. Øy mener ifølge Nordlys at Amundsen har opptrådt kritikkverdig.

– Jeg synes det er sterkt kritikkverdig av en statsråd å ordlegge seg på denne måten, når det gjelder et spørsmål som har med regjeringens politikk å gjøre. Hvis det er slik at han eller hans parti er så misfornøyd med en avis, og dette skal ha vært over lang tid, forventer jeg at han og partiet heller tar dette opp i en klage til Pressens Faglige Utvalg, sier Øy til Nordlys.