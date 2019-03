Voldtektstiltalt sjubarnsfar: – De var fulle av løgn

– Jeg har aldri vært voldelig mot dem. Jeg har behandlet dem godt, sier sjubarnsfaren i 60-årene som står tiltalt for voldtekt og mishandling av egne barn.

Mannen flyktet fra et land i Midtøsten i 1997. I 1999 kom han til Norge. Året etter fikk han fem av sine sju barn til landet. Det var tre jenter og to gutter, den eldste av dem var 14 år.

De første årene bodde familien flere steder i Nord-Norge. Det er i disse årene, fra 2000 til 2003 at mannen skal ha voldtatt de to eldste døtrene jevnlig, i tillegg til å ha mishandlet alle de fem barna.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

– De var fulle av hat da de kom til Norge, på grunn av alt det de har opplevd der. De var fulle av løgn. De hadde livlig fantasi, sier han.

Detaljerte forklaringer

Alle de fem nå voksne barna har forklart seg i retten. Forklaringene har vært detaljerte og nøyaktige, både på tid og sted.

Den tiltalte faren mener derimot at barna ikke snakker sant.

I sin forklaring sier han blant annet at en av de to døtrene har fortalt ham at de solgte kroppen sin for penger da han var i Norge, og barna fortsatt var i hjemlandet. Dette for å tjene penger til deres mor og deres stefar.

– Jeg vet ikke hvor de har det fra, de må ha blitt påvirket av noe da. Og nå vil de påføre meg skade. De sier jeg har voldtatt dem nesten daglig. Men hvor mange ganger har politiet ikke vært hos oss for å leite etter sæd, uten å ha funnet noe, spør han i retten.

De to døtrene, som skal ha blitt utsatt for voldtekt ifølge tiltalen, innrømmer i sine forklaringer at de gikk på gata i hjemlandet for å tigge, men de avviser at de skal ha solgt kroppene sine.

Videre har den mellomste av døtrene forklart at faren forgrep seg på henne under et samvær på et hotell i Tromsø, etter at barna hadde blitt tatt ut av hjemmet sitt. Ifølge henne var politiet og barnevernet på gangen utenfor rommet da overgrepet skal ha skjedd.

I sin forklaring sier tiltalte at politiet, barnevernet og tolk var i rommet under samværet, og at det dattera sier aldri har skjedd.

Men ifølge et skriv fra barnevernet, lot både politiet og barnevernet barn og far være alene på rommet. Tiltalte sier at han ikke husker å ha hatt samvær uten politi eller barnevern til stede.

FØRSTE TIL Å ANMELDE: Det var den mellomste dattera som gikk til anmeldelse av faren i 2016. Hun var den første til å forklare seg i retten også. Foto: Petter Strøm / NRK

Forskjellige forklaringer

Mannen er også tiltalt for å ha straffet den eldste sønnen med støt. Sønnen forklarte i retten at han ble innelåst i en betongkjeller der de bodde i hjemlandet. Han sier det av og til var vann på gulvet i rommet, og at det lå løse ledninger på gulvet, som han mener faren brukte til å sette strøm i vannet.

– Jeg måtte danse på tærne for ikke å få strøm. Jeg kunne være innestengt i det rommet i alt fra noen timer til flere dager, forklarte den eldste sønnen i retten.

Den tiltalte hevder de aldri har hatt en slik kjeller i huset sitt.

Ifølge tiltalen, og forklaringene til flere av barna, skal han ha slått den eldste sønnen i hodet med et jernrør. Tiltalte hevder at det aldri har skjedd.

Og når tiltalte skal forklare seg om den påståtte volden han skal ha utsatt barna sine for, sier han følgende:

– Jeg har naboer på alle sider og bak huset. Om du lager mye bråk eller slår noen, vil alle mennesker høre eller se det.

Det gjenstår to uker av rettssaken i Nord-Troms tingrett. I neste uke skal blant annet barnevernet vitne, for å fortelle om deres behandling av saken.

