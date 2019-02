Vogntogsjåfør tiltalt etter ulykka der Charlie (22) ble livstruende skadd

7. januar ble 22 år gamle Charlie Dan Lind og bilen han kjørte truffet av et vogntog på E8 i Balsfjord i Troms.

Den unge mannen ligger fortsatt i koma på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med livstruende skader.

– Var en førerfeil

En 56 år gammel vogntogsjåfør fra Litauen er nå tiltalt for brudd på straffeloven og veitrafikkloven. I tiltalen står det at sjåføren ikke tilpasset farten etter føreforholdene på strekningen, og at han ikke var tilstrekkelig aktpågivende og varsom.

– Hengeren på vogntoget kom over i motgående kjørefelt og gjorde at bilen som kom kolliderte i den. Vi mener at bakgrunnen for ulykka var en førerfeil, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo til NRK.

Strafferammen for det mannen er tiltalt for er henholdsvis tre års fengsel og ett års fengsel. Statsadvokaten vil også legge ned påstand om at den litauiske mannen ikke får kjøre mer i Norge når saken kommer opp for Nord-Troms tingrett 12. mars.

Den tiltalte har vært varetektsfengslet siden trafikkulykka skjedde. Mannens forsvarer, Ulf E. Hansen, sier hans klient er sterkt preget av det som har skjedd.

– Min klient stiller seg uforstående til at han skal ha opptrådt uaktsomt. Hendelsen påvirker den litauiske mannen veldig. Han sitter varetektsfengslet i Trondheim og er usikker på hva som kommer til å skje med han. Han har forpliktelser i hjemlandet, sier forsvareren som forkynte tiltalen for klienten sin i dag.

Minister innførte strakstiltak

Mora til Charlie Dan Lind, Ramona Linda, har engasjert seg sterkt i trafikksikkerhetssaken etter ulykka. Hun har krevd endringer og forbedringer som kan hindre ulykker lik den sønnen hennes var involvert i.

Foto: SKJERMDUMP

Hun ble delvis hørt av samferdselsminister Jon Georg Dale som beskjed om flere midlertidige vogntogkontroller i Nord-Norge i tillegg til en del andre strakstiltak.

Mener straff ikke forandrer noe

Ramona Lind forteller at tilstanden til sønnen hennes er uendret og at han fortsatt ligger i koma på sykehuset i Tromsø.

– Jeg klarer ikke å rette noe sinne mot sjåføren. Det er systemet og politikken det er noe feil med. Om sjåføren får fengsel i ett år eller ti år så forandrer det ikke noe for verken Charlie, meg eller andre, sier hun til NRK.

Straffesaken skal opp for Nord-Troms tingrett i Tromsø 12. mars.