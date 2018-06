Vil utrede skatt på oppdrett

Et flertall av partiene i næringskomiteen på Stortinget er enige om å be regjeringa utrede hvordan man kan beskatte oppdrettsnæringen i Norge. – Ei slik utredning er helt i tråd med våre innspill, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Samtidig var det ikke flertall for å innføre en egen produksjonsavgift for ørret og laks slik partiet SV har foreslått.