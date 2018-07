Vil ta flere dager å slukke: – Røyken er livsfarlig, lukk vinduer og dører

Mandag morgen er et mannskap på nærmere 40 personer satt i sving for å slukke brannen som startet på et søppelanlegg søndag formiddag.

– Vi har kontroll, men dette vil være langvarig. Trolig flere dager, sier brannsjef i Nord-Troms, Nils-Arnold Nilsen til NRK.

De to hovedutfordringene er temperaturen og den livsfarlige røyken, sier Nilsen. I tillegg ligger brannen tre meter under bakken, som gjør slukningsarbeidet ekstra vanskelig.

– Det er svært viktig at alle beboere i området holder vinduer og dører lukket, legger han til.

Brannvesenet fikk melding om den store røykutviklingen rundt klokken 13.00 søndag.

Mannskaper fra den lokale brannstasjonen i Nordreisa, brannvesenet på Sørkjosen flyplass og en tankvogn fra Kåfjord har siden søndag formiddag jobbet med å få oversikt over stedet. Også mannskaper fra Sivilforsvaret er til stede.

Livsfarlig røyk

Klokken halv ni søndag kveld meldte overbrannmester ved 110-sentralen Christian Andreassen til NRK at brannen sprer seg jevnt og trutt, og at de jobber med å få på plass helikopter som kan bistå med vann.

Den første meldingen omhandlet stor røykutvikling fra området, og siden søndag formiddag har det veltet sort, tjukk røyk opp fra området. Årsaken til røyken er at det er en del plast og garn som brenner.

Røyken beskriver Andreassen som meget farlig.

– Røyken er svært giftig, og det kan være livsfarlig å puste den inn.

Andreassen legger til at de har kontroll over mannskapet på stedet, og at politiet har gitt informasjon til de som befinner seg i området. Han oppfordrer likevel folket til å holde seg unna så lenge brannen vedvarer.

Operasjonsleder Roy Tore Meyer sier til NRK at kommuneoverlegen har vært engasjert søndag for å kartlegge hvorvidt røyken utgjør fare for helseplager.

Et oversiktsbilde over området i Nordreisa viser at røyken fra brannen har vært lett å se.

Sørkjosen lufthavn valgte og stenge flyplassen søndag ettermiddag. De måtte også innstille alle ankomster og avganger.

Ingen eksplosjonsfare

Søndag kveld er det ingen fare for spredning med tanke på vær -og vindsituasjon, men stor varmeutvikling og lite tilgang på vann gjør at slukkingen ikke har hatt ønsket effekt.

– Er det andre utfordringer som kan oppstå i løpet av kvelden eller natten med tanke på at det er brann på et søppelanlegg?

– Det er ingen fare for eksplosjon, da det ikke finnes slikt materiale der, beroliger operasjonsleder Roy Tore Meyer.

Beklagelig

Daglig leder på Galsomelen avfallsanlegg Sigleif Pedersen forteller til NRK at det har vært brann på anlegget før, men aldri av en slik størrelse som den som pågår nå.

– Det er den største brannen som har vært på området de siste femten-tjue årene.

Pedersen er for tiden på ferie, men synes brannen på anlegget er beklagelig.

– Det er vanskelig å si hva årsaken til brannens opphav er, men det er dessverre slikt som kan skje. Det er vanskelig å ha kontroll over alt søppelet, og det er lite vi kan gjøre nå som det har skjedd.