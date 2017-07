Vil skyte grågåsa og fjerne eggene

Derfor har Harstad kommune laga en forvaltningsplan for grågåsa for perioden 2017 til 2021.

Det er for å kunne søke Fylkesmannen om tillatelse for utvida jakt og plukking av egg fra grågåsa, sier landbrukskoordinator i Harstad kommune, Marius Nilsen:

– Etter mange, mange innspill fra gårdbrukere rundt omkring som har skade på jorda, så har Harstad kommune en såkalt forvaltningsplan for grågås. det må vi ha dersom vi skal gjennomføre tiltak ut over det som ligger i gjeldende lover og forskrifter, sier han.

Økende problem

GRÅGÅSSKEPSIS: Maria Serafia Fjellstad sier grågåsbestanden er et økende problem. Foto: Mathis Eira / NRK

Grågåsa er ikke bare ei lyrisk vise sunget av Kari Bremnes. Den er til pest og plage for bøndene over det meste av landet – og de blir flere. De spiser av beitemarka og skiter ned jordene:

– Det er først og fremst skade på beitemark som er grunnlaget for de mange henvendelsene vi får, og vi vet at forskningsmessige målinger blant annet i Vesterålen har vist at det kan være betydelige avlingsreduksjoner, sier Nilsen.

– I tillegg har man problematikken med mugg- og soppdanninger i for som følge av ekskrementer fra gåsa.

Det er vanskelig å si hvor mange fler grågås det nå er i harstadområdet. Men tallet øker, sier varaordfører Maria Serafia Fjellstad.

– I Harstad har grågåsbestanden økt over tid. Fra rundt 1500 par til 2000 par, sies det, og er et økende problem for bøndene i Harstad, sier hun.

Jakt og eggsanking

Marius Nilsen forteller at flere mulige tiltak ligger på bordet, for å få has på grågåsa:

– Et av tiltakene er at man ber fylkesmannen om tidligere jaktstart på den ordinære gåsejakta. Der har vi anledning til å be om 14 dager tidligere oppstart i forhold til ordinær gåsejakt som starter 10. august, sier han.

– Om ikke dette tiltaket gjør noe med bestanden, kan man også drive med eggsanking på våren. I dag er det anledning for grunneiere å plukke gåseegg frem til 1. april, og det denne planen åpner for er at vi kan be Fylkesmannen om å godkjenne at du kan plukke egg lenger ut i hekkesesongen, sier Nilsen.

I forvaltningsplanen går det fram at kommunen skal forsøke å få et mer sikkert tall.