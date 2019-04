– Pulsen øker og man trår ekstra på gassen. Det føles som jeg risikerer noe når jeg kjører der. Slik skal det ikke være.

Karina Olsen kjører daglig med to små barn forbi den livsfarlige strekningen på fylkesvei 132 mellom Årbostad og Klåpen i Troms.

Det som skjer hver eneste vår bekymrer familien på fire.

– Vi kjører tur retur for å frakte ungene til og fra barnehagen og vet aldri om det plutselig kan rase ned en isblokk. Det er veldig ubehagelig.

Har aldri vært rassikret

Ifølge SSB bor det rundt 30 personer i området, og innbyggerne har levd med problemet helt siden 1970-tallet.

– Den gangen løp skoleungene forbi veistrekningen så fort som mulig med hjertet i halsen.

Karina Olsen kjører daglig med to små barn forbi den livsfarlige strekningen, og krever nå at det gjøres tiltak. Foto: PRIVAT

Veien har aldri vært rassikret, og den er heller ikke på prioriteringslista til Troms fylkeskommune.

– Vi har i flere år sagt i fra om at vi det ikke er forsvarlig å kjøre der, men det virker som om de ikke er villige til å ta tak i problemet, sier Olsen og legger til;

– Det må gå an å løse det på et vis så vi ikke er i faresonen for å få en isblokk på størrelse med halve panseret på bilen i hodet.

– Kan ikke garantere at det ikke raser ned isklumper

Byggeleder i Statens vegvesen, Jan Lind innrømmer at strekningen kan være farlig.

– Vi kan ikke garantere at det ikke kommer en isklump ned når det kjører biler forbi der, så det er jo potensielt farlig.

Ifølge byggelederen er fjellene så høye at det er vanskelig å rassikre området.

– Og så er det ikke til å stikke under en stol at det er store kostnader med å rassikre det. Vi har ikke midler til det, men vi har kontinuerlig vurdering der som alle andre plasser.

Isblokker deiser i veibanen Du trenger javascript for å se video.

– Burde ikke måtte gå liv før det blir tatt på alvor

Ettersom det foreløpig ikke er planer om å rassikre veien, oppfordrer vegvesenet folk til å være forsiktige når de ferdes på veien.

– De må følge med selv, og se om det er fare for at det kan komme ras.

Ifølge Karina Olsen som daglig kjører på strekningen, har situasjonen blitt verre de siste årene. Hun krever at det nå gjøres tiltak.

– Når de har laget veien må de stå til ansvar for den.

– Det er utrolig utrygt for meg, ungene og andres som ferdes på veien. Det burde ikke gå så langt at det må gå et liv før det blir tatt på alvor.

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, sier at det er Statens vegvesen som står for de faglige vurderingene om hva som kan gjøres på fylkesveiene.

Men han understreker at det er staten som underfinansierer både drift og vedlikehold av veiene. Etterslepet i Troms er nå på 7 milliarder kroner.

– Det er fortvilende, men vi må bare stå på for å få nasjonalt gjennomslag, sier Prestbakmo.