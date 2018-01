Vil ha ned dødstallene: Nå må alle skuterførere lære om skred

– Klarer dere å grave opp dette området på ett kvarter?, spør trafikkskolelærer Odd-Erik Hansen og peker på den snødekte bakken.

Rundt ham står snøskuterelever fra Nord-Troms. Her på øvelsen i Nordreisa skal de ikke bare lære å beherske skuterkjøringen. Snøskred er også blitt en obligatorisk del av undervisningen.

– Det er viktig at de lærer om kvartersgrensen. Finner de ikke en person som er tatt av skred innen ett kvarter, er faren stor for at de etter hvert leter etter en død person, sier trafikklæreren.

Kan utløse skred

Siden årtusenskiftet har 100 personer i Norge mistet livet i snøskred. 16 av disse kjørte skuter.

Like før påske i 2013 mistet tre kamerater livet i Tromdalen på Senja da de ble tatt av snøskred.

– En skikjører kan få med seg faretegn som skytende sprekker med drønn i snødekket, som en skuterkjører med hjelm og større fart overser. Skuterne blir sterkere og kommer seg til områder de ikke kom seg til før. Det gjør at vi må ha en annen type kunnskap. Dessuten belaster skuteren de svake lagene dypt nede i snøen mer. Det kan resultere i at en skuterkjører kan utløse skred langt over seg i terrenget, sier trafikkskolelæreren.

Odd-Erik Hansen er trafikkskolelærer, og mener det er bra at snøskred også er en del av pensumet på skuteropplæringen. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Viktig å lære dette

Alle ferske skuterkjørere må nå kunne bruke skredsøker og søkestang og å lese skredvarslene. Eivind Wilhelm Eriksen er glad for at han får lære mer om snøskred.

– Jeg er egentlig overrasket over at det ikke har vært med i opplæringen tidligere. Det er ganske vanlig at skutere prøver å kjøre der man kan utløse skred. Da er det viktig å lære hvordan man kan redde liv og finne folk om snøskred blir utløst. Jeg må nok skaffe meg søkestang og skredsøker. Sjøl om jeg kanskje aldri får bruk for det, er det viktig å ha det i tilfelle, sier den unge skuterføreren.

Dagens skutere har mange hestekrefter og kan nå til områder som ikke var mulig å komme seg til tidligere. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har ansvar for skredvarsling, og jobber med forebygging. Skredobservatør Jan Arild Hansen i Kåfjord er godt fornøyd med at skredopplæring blir obligatorisk del av skuteropplæring.

– Vårt mål er at ingen skal dø av snøskred. Derfor er det viktig for oss å nå skuterfolket som en gruppe, og at de får kunnskap om snøskred og at de bruker skredvarselet på nettsiden varsom.no, sier han.