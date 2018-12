Vil ha ned dødstallene – lærer opp turister om skred på flyplassen

– Det første som skal møte tilreisende skiturister er informasjon om at det finnes et skredvarsel i Norge. Det er også en liten ekstra påminner om at snødekket kan være annerledes enn det de er vant til og det de tror de kommer til å møte, sier Markus Landrø, snøskredvarsler i NVE.

Nå er snøskredsesongen er like om hjørnet, og for noen blir drømmen til et mareritt. Sist vinter var de utenlandske turistene overrepresentert i de mange registrerte skredhendelsene, ifølge politiet.

Skredvarsler i NVE, Markus Landrø håper utviklingen med flere skredulykker vil snu. I fjorårets sesong mistet tre mennesker livet. Foto: Gunhild Sætre / NRK

Siden tusenårsskiftet har mer enn 100 personer mistet livet i skredulykker i Norge. Rundt 20 prosent av dem var utenlandske turister.

Flere ganger har det blitt etterlyst bedre informasjon, og nå skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin skredvarsling i samarbeid med reiselivet, gi utenlandske turister bedre informasjon.

For å forebygge ulykker og dødsfall er det utplassert informasjonskuber på åtte flyplasser over hele landet, som i Tromsø, Svolvær, Molde og Ålesund.

– Det er ikke alle som er klar over at vi har skredvarsling i Norge. Så vi ønsker å gi en ekstra oppmerksomhet til det, og om forholdene her i landet, sier Landrø til NRK.

Innovasjon Norge som har laget informasjonsvideoer om skred og skredfare rettet mot utenlandske skiturister. Du trenger javascript for å se video. Innovasjon Norge som har laget informasjonsvideoer om skred og skredfare rettet mot utenlandske skiturister.

Håper på afterski med livet i behold

Utviklingen bekymrer også Innovasjon Norge som har laget informasjonsvideoer om skred og skredfare rettet mot utenlandske skiturister.

– Det er ingen god utvikling når vi ser at antall skredulykker øker. Vi ønsker at ethvert ulykkestilfelle eller dødsfall skal unngås. Vi håper at denne type informasjon kan bidra til å gi turistene gode forutsetninger, og forhåpentligvis få gode opplevelser, sier Haaken Christensen, seniorrådgiver for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

Han håper at dette vil bidra til at flere bruker lokale sertifiserte guider, at de pakker sekken riktig, gjør god planlegging og sjekker både skredvarsel og været før de drar ut.

– Slik at de kommer tilbake til hotellet og kan dra på afterski med livet i behold.

445 personer var involvert i snøskredulykker i løpet av fjorårets sesong, og tre mennesker mistet livet. De fleste ulykkene skjer i Troms (les mer i faktaboksen under).

Fakta om skred og skredulykker Foto: Luftambulansetjenesten/UNN Ekspandér faktaboks Ifølge tall fra NVE var 445 personer involvert i snøskredulykker i løpet av fjorårets sesong. Tre mennesker mistet livet. Det er en klar økning fra sesongen 2016-2017, med 173 involverte og to omkomne.

Registrering av nestenulykker og involverte startet i 2014–2015. Da var 117 personer involvert i snøskredulykker. Seks mennesker mistet livet.

Mars og april er toppmånedene, og ifølge NVE skjedde de fleste ulykkene i Troms. Siden 2014 har seks personer mistet livet i distriktet, totalt 234 var involvert i snøskredulykke.

Blant dem en gruppe med fire italienske skikjørere som var på tur i Gjerdelvdalen ved Lyngseidet i mars 2017. To av de involverte ble ikke berørt av skredet. En ble delvis begravd og gravd fram etter kort tid. Den siste ble begravd under fem meter snø. Han ble funnet etter cirka 2,5 timer og ble erklært død dagen etter.

Dette er ifølge NVE en typisk norsk snøskredulykke relatert til såkalte terrengfeller.

– Må ta ansvar utover rene laken

Chris Hudson som er sjef i Visit Tromsø ønsker mer informasjon velkommen.

– Det er viktig for omdømmet til destinasjonen. Hvis det er en ulykke og negativ omtale ser vi effekter med engang, og det kan skade turistveksten vi har i dag.

Reiselivssjef i Visit Tromsø, Chris Hudson mener det er viktig for reiselivsnæringen å informere gjestene. Foto: Hans L. Andreassen / NRK

Snøskredvarsler Markus Landrø i NVE tror det vil gagne reiselivsnæringen å vise at de er seriøs med å informere gjestene sine om det som kommer til å møte dem når de er på besøk.

– Det viser at man tar ansvar utover rene laken og god mat. Det vil føre til at flere også anbefaler folk å dra dit. Vi har et ønske om å forebygge ulykker, enten det er nordmenn eller besøkende. Og reiselivet tjener penger på at folk kommer på besøk, og da er en del av ansvaret å drive med opplysningsarbeid.