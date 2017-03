Vil ha flere turister – uten å tilby overnattingsplass

– «Senja på langs» er ei spektakulær vandrerute som har potensial på linje med Korsika på langs og andre klassiske vandreruter, mener leder Espen Prestbakmo i Midt-Troms friluftsråd.

Men alle føttene som vandrer over øya sliter på terrenget. Derfor har friluftsrådet nå søkt om penger fra ordningen Nasjonale turstier.

Totalt 7,5 millioner kroner skal i år deles ut til turstier for å dekke akutte behov i områder som får stor slitasje som følger av at de er mye brukt.

Midt-Troms regionråd vil sørge for at det tilrettelegges for økt turisme, blant annet ved å bygge flere toaletter og sørge for at turistene får den informasjonen de trenger.

Prestbakmo mener potensialet for Senja er stort.

– Senja har stor økning i antallet turister som vil gå både de små dagsturene på øya, men også Senja på langs-ruta.

Ved Ånderdalsvatnet i Ånderdalen nasjonalpark er det to sengeplasser på ei åpen Statskog-hytte. Det finnes også en gamme like ved Senja på langs-ruta. Men om det er plass der, vet du aldri på forhånd. Foto: Linda Pedersen / NRK

Ikke flere hytter

Men hvor skal turistene overnatte? Ytterst i Svanelvdalen, omtrent midt på Senja, ligger ei enslig turisthytte og frister vandreturister til å tilbringe natta. «Senjabu» har åtte senger og i fjor registrerte de 400 overnattingsdøgn. Om turiststrømmen blir større, kan det bli enda større pågang.

Om turistene skal ligge i bredden, høyden eller andføttes får de bli enige om seg imellom. Troms turlag har nemlig ingen planer om å bygge flere hytter, sier Hilde Grimstad, styreleder i Troms turlag.

– Ingenting er utelukket, men slik det er i dag har vi verken tomt eller konkret plass der det er aktuelt å bygge, sier hun.

Lokker med urørt natur

Utsikt fra Kvænan i Torsken ned mot Sifjorden. Foto: Arild Moe / NRK

Det tror lederen for Midt-Troms friluftsråd faktisk kan være en fordel!

– Det kunne kanskje vært et behov for flere hytter, men man må se på de fortrinnene man har. «Senja på langs» ligger i ganske urørt terreng, og for mange er det noe som er attraktivt, sier Espen Prestbakmo.

Men med kupert og til dels ganske steinete terreng, ligger det heller ikke til rette for teltliv. Det mener Prestbakmo at næringslivet kan gjøre noe med.

– Å utvikle flere camper for telting kan være et potensial for næringslivet. Det kan de ta betalt for, mener han.