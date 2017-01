Vil DNA-teste hundedritt og bøtelegge eierne

– Om løsningen er at det innføres DNA-register på alle hunder i Tromsø og hundebæsjen spores til eier med klekkelige bøter som resultat, så er det kanskje det som må til, raser Romsaas på sin facebookside.

– Send regninga til rettmessige eier gjennom et DNA-register av hunden, foreslår Henrik Romsaas, som leder Tromsømarkaprosjektet. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

I flere år har han tatt initiativ til vårdugnader der hundefolk bidrar til å ta opp etterlatenskapene etter hunder som dukker opp når snøen forsvinner.

Men alt mildværet den siste tiden har allerede avdekket hundedritt både her og der. Så Romsaas tok spaden fatt og dro til Folkeparken på sydspissen av Tromsøya.

Der ble han ikke arbeidsledig ...

– På en strekning på 250 meter fra hundeboksen ved Tromsø Museum til akebakken lå det i alt 33 hundebæsjer fra hundeeiere som rett og slett driter i andre, tordner han.

Vil sende regninga til sløve hundeeiere

Systemer for DNA-sporing av hundebæsj finnes allerede, blant annet gjennom leverandører som Dog Poo ID og PooPrints.

DNA-registeret bygges opp gjennom spyttprøver av hundene, som kobles mot hundeeierne. Dermed vil en enkel test av hundedritten kobles opp mot riktig firlabbing.

– Bøtene skal svi! Systemet vil være selvfinansierende ved at boten som hundeeieren får, dekker kostnadene ved testen, sier Romsaas.

Han understreker at dette er noe som politikerne i Tromsø må ta stilling til, og det må kontrolleres at et slikt DNA-register er tillatt innenfor norsk lovgivning.

Men at det trengs, er han tydelig på. Senest i fjor vinter holdt store mengder hundedritt på å ødelegge for et stort skirenn for unger.

– Vi har prøvd i så mange år med holdningsskapende arbeid, og enkelte områder er nesten helt fri for hundeskitt. Men det er en liten andel sløvinger som ødelegger for resten, sier Romsaas.

Spesielt synes han at det er trasig at kommunen har fått tilbakemelding om at enkelte barnehager holder seg unna noen av de fineste turområdene på Tromsøya fordi de er lei av at ungene får hundedritt på seg.

Trenger mer informasjon

Forslaget om et hunde-DNA-register er ikke lagt frem for politikerne enda. Men forslaget vrakes ikke uten videre.

Problemet med hundedritt er ikke så stort i dag, mener komitéleder for byutvikling i Tromsø. Foto: Petter Strøm / NRK

– I utgangspunktet høres det ganske ekstremt ut, men etter å ha undersøkt litt, er det ikke så voldsomt som jeg trodde, sier Ragni Løkholm Ramberg, som er komitéleder for byutvikling i Tromsø.

Hun sier at hun trenger mer informasjon om systemet før hun kan ta stilling til om dette er noe som bør innføres.

– Det høres ut som et ganske voldsomt system å drifte, og vi er ikke der i dag at problemet er av et så stort omfang at kommunen skal drive på med det, sier Ramberg.