Vil bytte ut AP-leder i forsvarskomiteen: – Barth Eide, ikke Huitfeldt

Mer enn noe annet handlet det om kampen om Bellhelikoptrene på Bardufoss, Andøya flystasjon og forsvarets langtidsplan i Stortingsvalgkampen i nord nylig.

Arbeiderpartiet i forsvarskommuner som Målselv og Bardu tapte oppslutning på forliket med Høyre og Fremskrittspartiet. Helt innpå valget kjørte Arbeiderpartiet derfor fram tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide for å prøve å berge oppslutning. Han stilte på valgkampstand på Bardufoss og påstod at hæren skal beholde Bell-helikoptrene.

Dermed var han tydelig på det AP-ledelsen med partiets leder i utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt hadde vært utydelig på etter forliket om langtidsplanen.

Argumenterte forgjeves

– Vårt ønske er at Espen Barth Eide skal lede utenriks- og forsvarskomiteen, sier Steffen Jakobsen, leder i Målselv arbeiderparti.

– Vi har vært veldig misfornøyd med prosessen om langtidsplanen. Da er det lurt å bytte ledelsen i forsvarskomiteen, sier leder i Målselv arbeiderparti, Steffen Jakobsen. Foto: Arild Moe / NRK

Jakobsen og partiets ordfører i Målselv, Nils Ole Foshaug, argumenterte forgjeves med partiledelsen sentralt etter at langtidsplanen for forsvaret – og stortingsflertallet med Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet – bestemte at Bell-helikoptrene skulle flyttes til Rygge i Østfold.

– Vi prøvde igjen og igjen å påvise at langtidsplanen var klar på dette. Men våre folk sentralt mente noe annet, sier Steffen Jakobsen.

Nå har Arbeiderpartiet i forsvarskommunene i Nord-Norge spilt inn sitt ønske om at Espen Barth Eide må overta ledervervet i utenriks- og forsvarskomiteen.

Ap må på offensiven

– Espen Barth Eide er en mann som nyter stor respekt i forsvarsfeltet, både innafor hær og luft. Han er rette man til å lede det arbeidet videre, og Arbeiderpartiet trenger virkelig å komme seg på offensiven i forsvarspolitikken.

– Men da griper dere inn i den kjønnskabalen som legges om fordeling av viktige verv på Stortinget. Er dere så misfornøyd med Anniken Huitfeldt at hun bør byttes ut?

– Vi har vært veldig misfornøyd med prosessen. Og vi ser at Arbeiderpartiet har tapt mange stemmer i forsvarssaka. Da er det lurt å bytte ut ledelsen i utenriks- og forsvarskomiteen, sier Steffen Jakobsen.