Vil bruke flere millioner for å få slutt på trøbbel med «skandaleterminal»

Den nye havneterminalen i Tromsø blir ofte kritisert. Både farlig asfaltkant som har ført til at flere passasjerer har slått seg til blods, kritikk fra Norges Blindeforbund om dårlig merking og lange køer ute i all slags vær – for å nevne noe.

– Den her helt bak mål, vi må opp på den ene siden og ned på den andre, istedenfor å gå gjennom bygget. Og det er ingen som finner fram, sier Turi Johnsrud, som må bruke terminalen for å reise.

– Det er irriterende, spesielt med barn som skal bæres og bagasje, at vi nærmest må gå en liten kanossagang, sier Knut-Charles Olsen.

For å unngå turer i bratte trapper vil havnedirektøren få flere rulletrapper. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Også fylkespolitikerne har hamret løs på havneterminalen. Her er noe av det som ble sagt fra talerstolen i oktober;

– Det har blitt et kjøpesenter, ikke noe annet.

– Hvordan kan resultatet ha blitt en slik katastrofe?

– Ingenting er blitt bedre i det hele tatt for folk som reiser.

Millioner til større venterom, flere rulletrapper og gangtunnel

Men nå skal alt bli mye bedre, ifølge havnedirektøren. Større venterom, flere rulletrapper, og en gangtunnel som beskytter mot vær og vind er løsningen – hvis havnestyret godkjenner planene.

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen er klar på at noe må gjøres med terminalbygget. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Grunnen til at vi tror på denne løsningen er fordi vi blant annet får dimensjonert venterommet i henhold til kapasiteten vi trenger, og en rulletrapp-løsning, både opp og ned. Det vil hjelpe mange. Mye av kritikken har gått på at trappeløsningen har vært for dårlig, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen.

Selv om dette vil koste flere millioner kroner ekstra, må reisende fortsatt gå gjennom bygget for å gå ut til hurtigbåtene. Det er rett og slett ikke plass til både busser og passasjerer på kaia.

– Jeg tror vi er nødt på grunn av logistikkhensyn å kjøre alle sammen gjennom samme sted, og det stedet er inne, og argumentet er sikkerhet, sier Hanssen til NRK.

Ansatte «guider» i gule vester

Etter all kritikken som har kommet etter åpningen i sommer er det allerede blitt igangsatt flere kortsiktige tiltak for å gjøre reiseopplevelsen bedre for passasjerer som skal reise med buss og båt i Troms.

Det er blant annet ansatt verter og vertinner som står rundt omkring på terminalen med gule vester for å hjelpe folk med å finne fram.

10. desember skal det være høring i fylkestinget, om hvordan problemene kunne oppstå på landetmerket i bybildet til en halv milliard kroner.