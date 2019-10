Vil at turistene skal betale ekstra skatt for å få komme hit

– I dag tar vi imot like mange turister i året som Madonna gjør på en konsert.

Det sier lokalstyreleder Arild Olsen (Ap).

Svalbard vokser også minst like raskt som en popstjerne i popularitet.

I 2012 hadde øygruppa besøk av vel 37.000 turister. Per august i år var tallet 62.265, ifølge Visit Svalbard.

Derfor mener politikerne i Longyearbyen at det er på tide at en «turistskatt» kan komme de 2379 innbyggerne til gode.

Flere gang- og sykkelveger, offentlige toaletter og flere vakter i naturreservatet er bare noe av det som står på ønskelisten.

I fjor kom det totalt 72.544 turister på besøk til øygruppen som har den arktiske vinteren og isbjørner blant sine hovedattraksjoner. Foto: HANNAH MCKAY / SCANPIX

Mener turistene bør betale for at de legger til rette

Svalbard er allerede i en unik situasjon.

I over ti år har turister som har kommet reisende med fly eller båt vært nødt til å betale en avgift på 150 kroner.

Men beløpet har ikke vært endret på mange år, og pengene går til et fond som i hovedsak styres av Miljøverndepartementet og Sysselmannen på Svalbard.

Det er dette Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i Longyearbyen vil gjøre noe med gjennom sin felles politiske plattform.

– Vi må legge til rette for at turistene kan være gode turister, ta vare på miljøet og gå godt sammen med lokalbefolkningen, sier lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) Foto: Pål Hansen / NRK

Med stadig flere turister mener politikerne det både er på tide å øke størrelsen på beløpet og hvordan pengene skal brukes.

Turisme er også sagt å være veien videre for samfunnet når kulldriften er avviklet.

– Med økt turisme kommer også et behov for å tilrettelegge bedre slik at turistene og lokalbefolkningen skal kunne leve godt sammen. Da tenker vi at det er rimelig at turistene er med på å finansiere tilretteleggingen, sier Kjetil Figenschou (H).

Politikerne får også støtte fra folk i det lokale reiselivet, hos Visit Svalbard.

Neste skritt er å ta opp saken med de sentrale myndighetene på fastlandet. Der er det flere som ønsker det samme.

Kommunen, hvor det kjente Nordkapplatået ligger, har 400.000 besøkende hvert år. Foto: Atle Markeng / NRK

En lang rekke kommuner vil følge etter

Kommuner som har noen av Norges mest besøkte turistmål, som Trollstigen i Romsdal og Nordkapplatået i Nordkapp, har sagt at de vurderer det samme.

Frem til nå har de ikke blitt hørt. Dersom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i Longyearbyen får gjennomslag kan det gi nytt håp for forkjemperne.

De mener en slik avgift vil gjøre dem bedre i stand til å tilrettelegge for en økende turiststrøm. Til sammen ni kommuner har sagt at de vil vurdere turistskatt og har vist til ordningen på Svalbard.

– Vi er nærmere en løsning enn noen gang, sa reiselivssjef og daglig leder Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten til NRK for et år siden.

Sist vinter vedtok Venstre at kommuner bør få kunne skattlegge turister. Det samme gjorde Arbeiderpartiet.

Det betyr at det er flertall for en nasjonal turistskatt på Stortinget, selv om Høyre har sagt det er uaktuelt så lenge de sitter i regjering.