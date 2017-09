Gangstø Skaland er forsker ved klimatjenesteavdelingen i Meteorologisk institutt. Hun beroliger eventuelle bekymrede nordlendinger og andre i landet som følger med på de heftige orkanene i Karibien og USA.

Klimaforsker Reinun Gangstø Skaland beroliger folk som frykter at orkaner som «Irma» kan slå til her nord Foto: Mai-Linn Finstad / MET

Havet må være 26,5 grader varmt

Orkanen «Irma» er den sterkeste som er registrert siden målingene startet på 1970-tallet, og de fleste forskere levner ingen tvil om at klimaendringene gjør at orkanene blir kraftigere.

Kraftige orkaner har flere årsaker.

– En ting er at havtemperaturen må være ganske høy. For at det i det hele tatt kan dannes en orkan må den være på mer enn 26,5 grad, denne gangen er den 30 grader, som er godt over det normale, sier Gangstø Skaland.

Hun forteller at det i tillegg har vært ganske mye fuktig luft som har vært med på å skape denne ekstra sterke orkanen. Forskerne tror det vil komme sterkere orkaner i framtida, men de er litt usikre på om det blir flere.

Her trengs mer forskning, men de som kommer vil bli sterkere og føre til enda mer nedbør. Klimaforsker Reidun Gangstø Skaland

Hun beroliger folk at det vi ikke vil få orkaner av disse dimensjoner her i Norge.

– Vi får aldri havtemperaturer som er over 26,5 grader så det trenger vi ikke å bekymre oss for. Vi har jo av og til vind av orkan styrke, men de vil jo ikke ha det omfanget som disse orkanene har.

Varmere og våtere

I Norge er det først og fremst mer nedbør vi kan vente oss på grunn av klimaendringene.

– Når det blir varmere blir luften i stand til å ta imot mer fuktighet og det fører til at det blir mer nedbør i våre områder. Det vil komme mer regn på en gang slik at nedbøren vil være mer intens, og det vil kunne føre til mer problemer med overvann og mer flom enn det som har vært tidligere. I tillegg kan vi vente havnivåstigning, sier hun.

Hun sier også at det kan ventes større temperaturendringer i nord og større prosentvis nedbørsøkning i nord enn i sør. Og hun fortsetter:

– Når snøen og isen smelter, blir det flere mørke områder som tar opp mer varme fra sola. Dette gir en akselererende effekt slik at enda mer snø og is smelter og det blir enda varmere.

Norske forskere er langt framme når det gjelder forskning på klimaendringene.

– Vi har ingen senter for varsling av orkaner som de har i USA, men vi har tilgang til de modellene som blir brukt og er med i forskningen og i studien av endringer i været over tid, sier Gangstø Skaland.