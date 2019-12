Vi foretrekker tur som trening

To av tre nordmenn ønsker å være mer aktive i året som kommer. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Norsk Friluftsliv. Undersøkelsen viser også at hele 63 prosent av de spurte ønsker å gå på flere turer i året som kommer. Til sammenligning svarer 36 prosent av de spurte at de ønsker å trene mer på treningssenter.