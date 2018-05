Vi blir ikke kvitt dem – men du kan ta grep for å unngå at de blir med deg hjem

​​​​​​Både i et pågående forskningsprosjekt og ved undersøkelse av flere hundre skadetilfeller siden den første observasjonen av skjeggkre for fire år siden, har Mycoteam observert klare trekk i hva som er gunstig for skjeggkre og hvordan skjeggkreskader utvikles.

I Norge har bygningene høy standard med tanke på varme og trekkfrie bygninger. Hvis du oppdager dem, bør du gjøre følgende:

Beskriv hvor og når det er observert insekter så langt. Fang gjerne noen individer for sikker identifikasjon.

Foreta en grundig kartlegging av hvor det forekommer skjeggkre. Bruk av limfeller i cirka fire uker anbefales. Resultatene vurderes av nøytral ekspertise.

Gjør en grundig bygningsundersøkelse der innhentet informasjon benyttes for å klarlegge skadebildet.

Gjennomfør tiltak som er basert på kartleggingen. Ofte handler det om eventuelle tetting av sprekker og gjennomføringer mot eventuelle naboeiendommer, systematisk fangst med limfeller og videre faglig vurdering.

Skjeggkre-skader løses ikke med bruk av insektgift! Gift forstyrrer dessuten kartleggingen slik at skadevurderingen blir vanskeligere.

En god dokumentasjon er viktig både for å se detaljer i skadebildet og ved eventuelle spørsmål i ettertid, slik som ved kjøp/salg av eiendommer.

Kilde: Mycoteam