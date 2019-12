VG: Tre personer med helikopteret fra «Lance» som er fast i isen

Mannskapet på skipet «Lance» har vært på veg for å hente polfarerne Mike Horn og Børge Ousland i Arktis. Skipet er leid inn av polfarerne, men har slitt med å finne vei gjennom is og heftig vær. Bildet av «Lance» er tatt under en forskningsekspedisjon i 2015.

Foto: Norsk Polarinstitutt