VG: Sjøvegan-siktet domfelt flere ganger og utvist fra Norge

Fredag ble det kjent at en mann i slutten av 30-årene er siktet og varetektsfengslet for Sjøvegan-drapet i 1998. Siktelsen dreier seg om drap, voldtekt og ildspåsettelse.

– Mannen i slutten av 30-årene er av utenlandsk opprinnelse og har utenlandsk statsborgerskap, forteller lensmann Andreas Nilsen i Troms politidistrikt til NRK.

Lensmann Andreas Nilsen i Troms politidistrikt forteller at siktede ble pågrepet på Oslo Lufthavn onsdag. Foto: Petter Strøm / NRK

Ifølge VG kom mannen til Norge som tenåring på 1990-tallet, og fikk opphold på humanitære grunnlag.

Siden den gang har mannen vært involvert i minst tre domfellelser: ran mot en eldre dame, grovt bedrageri og forfalskning av dokumenter.

Videre skriver VG at mannen først ble dømt til to ukers fengsel for å ha svindlet til seg 15 000 kroner i dagpenger fra Aetat. Deretter fikk han 120 timers samfunnsstraff for diverse tyverier, før han høsten 2007 ble dømt for ransforsøk og grovt bedrageri.

I 2009 ble han utvist fra Norge.

Ifølge utvisningsvedtaket som VG har fått tak i, skal mannen ha vært dårlig integrert i Norge. Han skal heller ikke ha vært aktiv i arbeidslivet.