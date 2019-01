Vet fortsatt ikke når de omkomne kan hentes ut

Politiet vet fortsatt ikke når de fire omkomne etter snøskredet i Blåbærtinden i Tamokdalen kan hentes ut.

Et helikopter gjorde søndag nye søk i området, for å bedre lokalisere de omkomne. Men helikoptret greide ikke manøvrere nært nok på grunn av snøforholdene. Søket vil bli gjenopptatt mandag, opplyser operasjonsleder Lennart Steffensen i Troms politidistrikt.

Det er snart to uker siden skredulykken som krevde livene til tre finske menn og en svensk kvinne. Fortsatt er faren for nye skred så stor, at det foreløpig ikke er trygt å sette inn bakkemannskaper.

Vurderer å løse ut skred med sprengstoff

Nå skal området sikres ved å kontrollert løse ut skred. Søndag ble en såkalt Daisy Bell (en slags lydkanon) tatt i bruk, men forsøket lyktes ikke. Istedet vurderes det å ta i bruk sprengladninger, et arbeid som da skal utføres av forsvaret. Går alt etter planen, håper politiet at sikringsarbeidet er fullført iløpet av tirsdag.

Ifølge prognosene skal været holde seg kaldt og stabilt de neste dagene.

– På tross av at værprognosene tyder på at vi vil kunne jobbe på stedet hver dag fremover, er det ikke mulig å si helt sikkert når utgravingsarbeidet kan starte opp, opplyser Troms politidistrikt.