Fredagstacoen er for mange nordmenn en selvskreven middagsrett til gullrekka på TV.

Men kan det bli for mye av det gode?

Ingrid Thu Frafjord (24) og Anne Ingesdotter Tveito (25) mener det er umulig, og fikk derfor en utfordring fra vennene sine:

Dere skal spise taco en gang om dagen i fem måneder. Vennegjengen

– Vi snakket om hvor lenge kan man gå uten å bli lei taco? Så nå er vi inne i vår tredje måned og er fortsatt ikke lei, sier Ingrid.

Og ifølge jentene er reglene enkle.

– Så lenge det er noe som gjenkjenner taco i det vi spiser, så er det innenfor. Det er da gjerne tacokrydder eller tacosaus, sier Anne.

Begynte å tvile på planen

Ingrid og Anne ble kjent da de studerte sammen i fem år for å bli grunnskolelærer på Universitetet i Agder, Kristiansand. De flyttet til Tromsø for å ta et årsstudium i historie og for å oppleve Nord-Norge.

Den første uka i utfordringen var prega av fadderuka og det ble derfor mye av den tradisjonelle tacoen kjøttdeig i lefse.

– Da begynte vi, eller i hvert fall Ingrid å lure på om dette var en god ide. Men nå varierer vi mye mer. Så nå savner jeg den tradisjonelle tacoen, sier Anne.

Venninnene saumfarer nettet og leter etter inspirasjon til retter de kan lage.

– Det er alt fra litt eksperimentering til vanlige tacoretter som folk kjenner igjen. Vi har prøvd på biff med tacokrydder og gratinerte gulrøtter. Tacovårruller med guacamole som dipp og tacodrinker, sier Ingrid.

– Skal prøve tacokrydder på grøt også

En annen ting de har oppdaget ved å spise mye av den samme maten er matsvinnet.

– Isbergsalat er ofte det som blir kastet til vanlig, men nå får vi spist den opp siden vi lager en salat hver dag. Og restene vi har igjen lager vi en omelett til frokost av. Så alt blir brukt opp, sier Ingrid.

For å ha kontroll over hva de spiser, loggfører de alle rettene i en bok.

– Det er fint å loggføre rettene for da har vi et fysisk minne på det. Det er mye rart som står her og det er mye forskjellig, sier Anne.

Så har venninnene også lovet en ting til, nemlig å prøve tacokrydder på risengrynsgrøt.

– Det angrer vi litt på, men det skal være siste måltid før vi reiser fra Tromsø før jul, sier Anne.

– Jeg har ikke blitt lei og kan godt få taco i juleferien. Det kan være morsomt å prøve tacokrydder på pinnekjøtt også, sier Ingrid.

På sin egen instagramkonto @semestertaco deler de bilder av maten de lager. Du trenger javascript for å se video. På sin egen instagramkonto @semestertaco deler de bilder av maten de lager.

– Viktig å tenke på hva du spiser ellers

Grunnen til at nordmenn elsker taco er fordi det er godt og lettvint, mener Else Marie Øvrebø. Hun jobber ved UiT Norges arktiske universitet, og er førsteamanuensis i mat og helse.

Hun syns det er bra at det er taco jentene har valgt når de først skal kjøre på med en slik matutfordring.

– Taco er positivt på den måten at man kan få i seg masse grønnsaker. Og hvis de i tillegg bytter ut kjøttet med fisk og vegetar, så er det positivt.

Likevel er det viktig å tenke over hva man spiser i tillegg, ifølge Øvrebø.

Else Marie Øvrebø understreker det er viktig å være bevisst på hva man får i seg ellers av måltidene. Foto: Anne Skøtskift

Hun understreker at det er viktig å tenke om man får i seg nok C-vitamin, D-vitamin, kalsium og jern.

– C-vitamin kan man få i frukt og grønnsaker som potet. Om man ikke tar tran så bør man spise mye fet fisk for å få i seg nok D-vitamin. Gjerne to til tre ganger i uken. D-vitamin hjelper også på opptaket av kalsium som styrker benstrukturen din, sier Øvrebø.