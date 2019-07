Det opprinnelige turfølget besto av Kenny, kameraten Suraj og hunden Lava. Målet forrige helg var toppen av fjellet Keipen (676 moh.) på Ringvassøy i Troms.

De fikk ikke nyte turen alene særlig lenge. Riktig nok hadde de hørt av andre at de kunne få følge.

Svartflua, eller svetteflue som den også kalles, er aktiv og trives i varmen som stort sett hele landet har fått oppleve den siste tiden.

I begynnelsen gikk det greit. Det var lite fluer og ikke særlig mange mygg å se heller. De tok en litt uvanlig rute og tenkte de kanskje fikk gå i fred.

Men da de hadde gått noen høydemeter og kom til et vann som lå ved stien, begynte det å summe.

– Vil inn i nese, øre og munn

De fortsatte og begynte å nærme seg halvvegs. Det blåste litt mer i høyden, men det plaget ikke fluene. Tvert imot. De ble stadig flere. Og enda flere.

Fluene tok ikke totalt knekken på Kenny Jensens turglede. Bare få dager etterpå var han ved det populære Blåisvannet i Lyngen – uten fluefølget denne gangen, sier han. Foto: Privat

Først klarte ikke hunden mer. Den forsøkte å ete fluene, men til liten nytte. Til slutt holdt også Kenny på å klikke, som han sier.

– I begynnelsen prøvde jeg å holde hodet kaldt. Jeg kjente de ville inn i nesen og inn i ørene. Om jeg begynte å puste tungt eller å flire, inhalerte jeg dem. Når vi så hadde gått en time, kjente jeg et par tusen insekter krype rundt i hodebunnen. Da kokte det. Det var det bare å legge på sprang før man klikker helt, sier Kenny Jensen.

De var bare halvvegs, men måtte se slaget som tapt. Og turfølget på Ringvassøy er ikke de eneste som har fått innpåslitent turselskap i sommer.

Elsker karbondioksid og svette

Andre som har vært på tur har også fått oppleve å være dekket av store og små svermer av meget innpåslitne svarte fluer. Det forteller også Arne C. Nilsen, som er professor både i biologi og entomologi ved UiT - Norges arktiske universitet.

Men selv om den kan fremkalle tilløp til panikk hos selv den ivrigste friluftselsker, er den ikke særlig farlig.

– Den kan ikke stikke, men prikker på en måte lett borti folk for å drikke salt svette, sier han.

Professoren forteller at man kan regne med å treffe på svartflua stort sett overalt og at den øker trives særlig godt i vamen. Varmen øker utviklingen, og gjør at en flue kan bruke to uker på å bli voksen mot normalt to måneder, slik blant andre iFinnmark har omtalt tidligere.

Den trives ekstra godt i høydedrag, og den tiltrekkes av karbondioksid som vi puster ut.

– De er mest aktive når det er varmt. Da er de veldig flyvedyktige og intense. De drikker gjerne svette, men liker også blod. Fordi de ikke stikker selv, opererer de ofte sammen med kleggen, sier professor Arne C. Nilsen.

Fordi kleggen kan bite vil svartflua gjerne slå følge for å snylte til seg en dråpe blod. Den kan til og med sette seg på hodet på kleggen for få med seg en bloddråpe.

– Særlig fra starten av juli og utover sommeren kan det være tykt av svartfluer. Vi kunne godt klart oss uten, men de stikker i alle fall ikke selv om de er til plage. Det er en konsekvens av varmt vær, og da skal de ut å fly og legge egg og lage en ny generasjon. Da er det bare å bruke myggmiddel, smurning eller netting, sier Nilsen.

Professor Arne C. Nilsen har insekter som spesialfelt og jobber ved UiT-Norges arktiske universitet. Foto: Privat

Hvis man kan få tak i et middel som fungerer. I Tromsø har det over en periode vært så stor etterspørsel at flere har opplevd å gå tomhendt hjem fra butikken.

Det forteller Renate Paulsen hos Tromsø Dyrebutikk, som sjelden har sett lignende pågang fra kunder.

Har hatt opp mot 50 kunder hver dag

– Det er helt vanvittig. Det kan være så mange som 50 personer inne hver dag for å kjøpe et populært insektmiddel som kan brukes på både folk og dyr. Det har vært så mange at leverandøren til slutt ble utsolgt.

Selv har hun 14 trekkhunder, bor inne i skogen og har brukt mange flasker insektmiddel denne sommeren.

– Det er klart at folk plages mye og det snakkes mye om i butikken. Svartflua biter ikke men er jo overalt. Den er oppe i ansiktet, inne i ørene og du føler at du går og spiser den, sier Renate.

Hun sier folk generelt har blitt mer bevisste på å passe på at også dyrene får insektmiddel.

– Det er veldig viktig å huske på. De blir vel så plaget som oss mennesker, og spesielt hunder som har kort eller tynn pels. Ikke har de armer som kan veive dem vekk heller.

Og til de som vegrer seg for å gå på tur på grunn av fluene:

Professor Arne C. Nilsen sier det er svært vanskelig å si sikkert når man vil få gå helt i fred på tur, men at det gradvis vil bli mindre fluer når varmen og sommeren nærmer seg slutten.