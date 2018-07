Vant over staten i retten – nå kan Cédrique bli utvist i fem år

– Jeg vant saken, og det betyr at dommeren ikke ser meg som en person som lurer staten, sier Cédrique Lovasoa Augustave.

20. august går nok en gang en sak om ham for retten – en rettssak Augustave selv ikke blir å overvære.

Det handler ikke om å få bli i Norge. Augustave flytter uansett hjem til Madagaskar denne uka. Men norske myndigheter vil gjerne sende med ham et vedtak om at han ikke får reise tilbake til hverken Norge eller Schengen de neste fem årene. Om han ikke samler nok penger, vinner staten på «walkover».

– Jeg er uskyldig, mener Augustave.

Fikk medhold

NRK har omtalt saken til Augustave i flere artikler. Han måtte via retten for denne våren kunne fullførte mastergraden sin ved Universitetet i Tromsø. Staten mente han hadde oppgitt uriktige opplysninger om sin økonomiske situasjon – grove brudd på utlendingsloven, etter at han lånte penger for å oppfylle pengekrav.

Utlendingsnemnda ville derfor sende ham til hjemlandet Madagaskar, men i mai fikk han medhold i Oslo byfogdembete, til å fullføre studiene.

Men staten har anket dommen, og nå pågår en annen sak. Den handler om spesifikt om lånte penger, altså det utlendingsmyndighetene mener er grove brudd på utlendingsloven, og som kan resultere i fem års utvisning fra Norge og Schengen.

Kravene fra UDI: Ekspandér faktaboks Krav til studenten: Du må betale et søknadsgebyr.

Du må ha fått et tilbud om studieplass på en høyskole eller et universitet.

Du må ta utdanningen på fulltid.

Du må ha nok penger til å leve for. Dette vil si minst 116 369 kroner i året. Denne summen kan være studielån, stipend, egne penger på konto i en norsk bank eller på studiestedets depositumkonto eller en kombinasjon av dette. Hvis du allerede har et tilbud om en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra jobben regnes med.

Hvis du skal betale skolepenger, må du i tillegg ha penger til å betale dette.

Du må ha et sted å bo.

Forholdene i hjemlandet ditt må være slik at det er sannsynlig at du kan reise tilbake

dit når du er ferdig med å studere. Krav til studiet Studiestedet må stå på NOKUTs liste over godkjente universiteter, høyskoler eller vitenskapelige høyskoler.

Rettigheter og plikter for de som får studietillatelse.

Hvis du får en studietillatelse, får du automatisk også tillatelse til å arbeide 20 timer per uke ved siden av studiene og fulltid i feriene.

Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.

Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om

permanent oppholdstillatelse.

– Store konsekvenser

– Det står om liv og framtid, sier Serina Søyland Bru.

GIR IKKE MER PENGER: Rektor ved UiT Norges arktiske universitet Anne Husebekk sier saken ikke angår universitetet som derfor ikke dekker saksomkostninger. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Hun er venn og aktiv støttespiller for Augustave. Og klokkeklar på at selv om Augustave denne uken flytter hjem til Madagaskar vil en dom mot ham få store konsekvenser:

– Ved fem års utvisning regnes han som en kriminell som skal straffes på verst mulig måte. Han blir fratatt muligheten til å jobbe med masse selskaper som involverer Europa, og dersom utvisningsvedtaket blir gjeldende vil han ha et kriminelt rulleblad som kanskje kan bety at han ikke blir ansatt i andre selskaper heller, sier Bru.

– Han blir svertet for noe han er uskyldig i, mener hun.

BAKGRUNN:

Mangler penger

For tiden prøver Augustave og støttespillerne å få inn penger til dekke advokatutgifter til rettssaken mot staten.

– Om han ikke skaffer halvparten av beløpet advokaten trenger innen denne måneden blir det ikke rettssak, og da taper Cédrique, får fem års utvisning og et ødelagt liv, sier Bru.

Under forrige tingrettssak dekket universitet i Tromsø saksomkostningene. Men det gjør de ikke denne gangen.

– Denne gangen har saken en mer privatrettslig karakter, sier rektor Anne Husebekk, og utdyper:

– Det handler det om lånet Cédrique fikk fra en professor, og det er det som skal prøves rettslig. Det har ikke så mye med universitetet å gjøre, men er en privatsak mellom Cédrique, professoren og rettsvesenet.

NRK har gjennom tirsdagen forsøkt å få kommentarer fra Utlendingsnemnda (UNE), uten å lykkes.