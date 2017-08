Valgforsker: – Listhaugs imamsleike-utspill fungerer utmerket for Frp

– For Frp sine kjernevelgere, og som samtidig er innvandringskritiske, fungerer dette aldeles utmerket, sier Marcus Buck.

Han er valgforsker og leder for Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT–Norges arktiske universitet.

– Alltid vært slik

IMAMSLEIKING: Innvandringsministeren mener Knut Arild Hareide sleiker imamer opp etter ryggen. Foto: NRK

Mandag nektet innvandringsminister Sylvi Listhaug på NRK P2 å beklage at hun mener KrF-leder Knut Arild Hareide «sleiker» imamer opp etter ryggen.

Utspillet, som falt i samme kanal i forrige uke, har på ingen måte gitt Frp noen dårlig start på valgkampen. Heller tvert imot, mener Buck.

– Det har alltid vært slik i Frp at de mobiliser sterkt blant den én femtedel av befolkningen som er kritisk til innvandring, og som mener at dette er en så viktig sak at det faktisk er avgjørende for dem i valg, sier han.

Rekrutterer fra sofaen

Buck mener Frp trenger «løse kanoner» som Listhaug for å mobilisere kjernevelgerne sine:

– Frp sin største fiende er sofaen. Det er to partier som spesielt mobiliserer sofavelgere når de gjøre det bra, og det er Arbeiderpartiet og Frp.

– Tror du Listhaug «plumpet» ut imamsleike-utspillet, eller var det bevisst?

– Jeg tror nok at selve formen på det var noe som plumpet ut, men partiet er selvfølgelig klar over hvordan Listhaug er som politiker. Så dette måtte de regne med kunne skje. Det har også før vært slik at Frp har latt noen sentrale i partiet stå litt fritt med hensyn til hvordan de agerer i den offentlige debatten, sier Buck.

– Skadelig

Men Buck mener Listhaugs utspill også kan være til skade for det borgerlige samarbeidet:

– Problemet er selve regjeringssamarbeidet, der det kan føre til gnisninger og problemer dersom dette fortsetter, sier Buck.

– På hvordan måte kan dette skape utfordringer med tanke på samarbeidet med støttepartiene og Høyre?

– Hvis dette er det som blir sittende igjen av det inntrykket folk får av det fremtidige samarbeidet, at det er sterke motsetninger internt, kan det få velgerne blant de viktige cirka 10 prosentene som skifter mellom blokkene, det vi ofte kaller for lillavelgerne, til å hoppe over.