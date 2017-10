Valakari nervøs - men veldig stolt over TIL-laget

Tromsø-treneren måtte følge kampen på Nadderud fra tribunen.

Han ble likevel fort fornøyd da han så at gutan hadde kontroll og fikk to mål i første nomgang.

– Litt dårlig start i andre omgang. Men jeg er stolt over hvor god kontroll de hadde, sier han etter kampen.

Simo Valakari på tribunen på Nadderud stadion. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Valakari var klar over at Stabæk ville komme tilbake. Men TIL-laget jobbet svært godt defensivt selv om Valakari påpeker at laget hadde en ny bakrekke.

Seieren over Stabæk er hans første borteseier. Han sier han visste den ville komme.

Fornøyde målskårere

– Det var veldig godt, jeg skåret et godt mål og fikk brukt ferdigheten min, sier Jostein Gundersen som satte inn Tromsøs første mål 23 minutter ut i første omgang.

Tromsøs spillere jubler for scoring under eliteseriekampen i fotball mellom Stabæk og Tromsø på Nadderud stadion. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Det har vært litt variabelt spillemessig. Men det er jo nå moroa starter, sier Mushaga Bakenga som skåret Tromsøs andre mål.

Oppsummert kampreferat:

Tromsø vant 2-1 og tar tre meget viktige poeng. Gjestene var hakket bedre før pause og ledet 2-0 etter mål av Gundersen og Bakenga.

Etter hvilen startet Stabæk meget sterkt og reduserte ved Boli tidlig i omgangen. Tromsø forsvarte seg disiplinert og holdt unna for et stort press fra Stabæk.

Etter at Hanche-Olsen fikk sitt andre gule kort fikk Tromsø god kontroll og halte seieren i land.

Spesielt i egen boks var Tromsø gode og ryddet unna utallige innlegg og dødballer. Stabæk var gode til tider, men det holder ikke når de er så svake i starten av kampen.