Været setter stopper for minnemarkering på Svalbard

– Det er en uhyggelig påminnelse om uværet for to år siden, men vi tar ingen sjanser og avlyser minnemarkeringa, sier Leif Magne Helgesen, presten i Longyearbyen.

Han forteller at det er en ro over samfunnet nå, som det var etter skredet for to år siden.

Uværet nå nøyaktig to år etter dødsraset er en uhyggelig påminnelse, sier sogneprest Leif Magne Helgesen på Svalbard Foto: Nils Mehren / NRK

– Folk her forstår at vi må avlyse når det blåser opp og blir uvær. Vi tar ingen sjanser. Da snøskredet gikk for to år siden stilte folk opp og viste Longyearbyen på sitt beste. Folk stod på i dagevis for å berge liv og verdier. Dessverre gikk to liv tapt, men folk stod sammen i sorgen.

– Det opplever vi også i dag, at folk støtter hverandre, sier sognepresten.

Nok en gang evakuert der raset gikk for to år siden

– Vi begynner dessverre å få en del erfaring med evakuering av folk i forbindelse med uvær. Nok en gang rammer det folk under fjellet Sukkertoppen. I alt rammer det om lag 10 prosent av befolkninga i Longyearbyen. Dette har vi tatt opp med myndighetene på fastlandet gjentatte ganger og nå må vi få fortgang i arbeidet med å trygge forholdene, sier leder av Lokalstyret Arild Olsen.

Leder av lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Han mener dette sliter på folk fordi det går ikke an å drive et samfunn som stadig må evakuere.

Evakueringen rammer omtrent 80 boenheter og opp mot 180 mennesker.

Det var Sysselmannen, Lokalstyret og kirka som hadde planlagt minnemarkeringa tirsdag. Men Sysselmannen beslutta mandag ettermiddag å evakuere boliger og innføre ferdselsforbud i Lia og i Nybyen på oversiden av veien.

Evakuering og ferdselsforbudet gjelder fra klokken inntil videre. Beslutningen er tatt på bakgrunn av værprognosene og skredfaglige vurderinger fra NVE. Det er meldt storm og NVE varsler om betydelig snøskredfare tirsdag Nordenskiöld Land på Spitsbergen.

EVAKUERT IGJEN: Hus i Lia som nå er evakuert på Svalbard. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Været mer viltert og brutalt

– Været på Svalbard har blitt veldig vanskelig å spå. Det er åpenbart at det er store klimatiske endringer. Det gjør uværet mer viltert og brutalt, sier Olsen.

Han mener lokalsamfunnet er godt forberedt. Folk har skaffa seg «evakueringsvenner» de kan dra til i slike tilfeller. Alle som nå er evakuert har alternative husrom opplyser lokalstyrelederen.