Uvær skaper kaos: Trøbbel for flere busser – og strømbrudd

Frode Dunlop måtte selv kjøre datteren til skolen da bussen som skulle frakte henne havnet utenfor veien i Gratangen.

– Flere elever kom seg ikke til Sjøvegan videregående på grunn av dette. Der bussen havnet i rekkverket er det loddrett ned i havet, så det var flaks at det gikk så bra, sier Dunlop til NRK.

Det er i Nordland og Troms været er verst, men også i Finnmark er det utfordringer som følge av uværet.

Bussen klarte ikke holde seg på veien i uværet. Ingen personer ble skadd. Foto: Dorottya Steili

Trafikken rammes

I hele landsdelen er det flere innstilte buss- og båtruter på grunn av det dårlige været. Noen som har prøvd seg på veien har sett seg nødt til å snu og flere båtanløp blir sløyfet.

– Det er store utfordringer i busstrafikken. Det må påregnes forsinkelser og innstillinger av enkeltruter. Båttrafikken er også rammet, melder Troms fylkestrafikk.

Hurtigruten opplever også problemer og har kansellert flere anløp i Nord-Norge.

Flere trailere har hatt problemer på veiene i nord og det har også vært noen trafikkuhell.

Brøytesjåfør Terje Nilsen i Bydrift i Tromsø har vært i sving siden tidlig torsdag morgen. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Flere fjelloverganger i Nord-Norge er stengt av uværet. Det er kolonnekjøring over Kvænangsfjellet og over Saltfjellet på E6, mens flere fylkesveier er stengt på grunn av fare for ras.

Store deler av Nord-Norge har også betydelig snøskredfare, ifølge varsom.no.

– Vurderer beredskapen fortløpende

Flytrafikken er også rammet av været. Noen ruter i Nord-Norge er innstilt og mange er forsinket, ifølge Avinor.

Selv om uværet ble nedskalert fra et eventuelt ekstremvær til OBS-varsel, preger sterk vind og tette snøbyger også strømnettet i Troms torsdag.

Driftssjef i Troms Kraft, Per Magne Johansen, tror strømbruddene henger sammen med det dårlige været.

– Vi vurderer beredskapen fortløpende og har kontinuerlig samarbeid med Fylkesmannen, sier Johansen til NRK.

På Senja er Stonglandet skole stengt på grunn av strømbrudd.

– Respekt for været

Flere fiskefartøy som har søkt ly for uværet i nord. Fisker Øystein Kalve er en av dem som ikke vil være ute på havet i dette været og ligger til kai i Harstad. Varselet han har hørt er at det skal bli vind på 30 meter i sekundet og 18 meter høye bølger.

– Det er viktig å ha respekt for været. Vi tar ingen sjanser og blir liggende her til været roer seg, kanskje helt til lørdag, sier Kalve til NRK.

Vakthavene statsmeteorolog, Trond Lien, forteller at det stort sett er snøbyger og vind som preger været i nord.

– Vi får vind fra vest og nordvest, så den står rett på inn fra havet. Vi får mye av den samme værtypen også i morgen, men det blir litt mindre vind.

Fisker Øystein Kalve foran båten Raunefjord av Sotra. Foto: Nils Mehren / NRK