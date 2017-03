Uvær påvirker trafikken i Nord-Norge

"Kong Harald" slet med å legge til kai på Finnsnes søndag formiddag. Etter flere forsøk måtte hurtigruta gi opp og fortsette turen nordover.

– Det var rolige værforhold med vestlig vind da vi var på vei opp til kaia. Men plutselig dreide været på nordvest og vindstyrken økte til 25–30 knop. Det er full storm. Da hadde vi ingenting å stille opp med, sier kaptein Tommy Eliassen på «Kong Harald», til Folkebladet.

Passasjerer måtte bli med nordover

Det var 14 passasjerer som skulle gått av på Finnsnes, men som måtte fortsette turen nordover til Tromsø.

– Vi finner en løsning for å få dem tilbake til Finnsnes. I tillegg bidrar vi slik at passasjerer med billett som skulle med hurtigruta fra Finnsnes og nordover, kommer seg dit de skal.

Det sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til NRK.

Ankomst Tromsø er etter ruteplanen 14:30.

Hurtigbåter kanselleres

Også hurtigbåtene sliter i det dårlige været i Troms. Torghatten Nord AS informerer om kansellering i sambandet Skjervøy – Kvænangen og Vorterøy.

Det er ikke meldt om kanselleringer av hurtigbåtens avgang fra Finnsnes til Tromsø søndag ettermiddag.

Men det er en del ferger i Troms som er innstilt på grunn av uvær. Få alle detaljer om trafikken på tromskortet.no.

Obs-varsel

Meteorologisk institutt sendte søndag formiddag ut Obs-varsel om vanskelige kjøreforhold i Nord-Norge. Årsaken er sterk vind i kombinasjon med snø eller sludd. Vinden minker søndag kveld i Troms, og tidlig mandag i Finnmark.

Søndag ettermiddag ventes fortsatt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Nordland på grunn av sterk vind i kombinasjon med snø. Vinden minker også der søndag kveld.

E6 over Kvænangsfjellet er stengt for trafikk søndag. Statens vegvesen har oversikt over veier i nord som er berørt av uværet.