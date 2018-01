Utvider siktelsen mot samfunnstopp: Flere fornærmede skal ha meldt seg

Politiet utvider siktelsen og ber om fire nye uker med varetektsfengsling, forteller mannens forsvarer til NRK. Årsaken er fare for bevisforspillelse.

Samfunnstoppen som er siktet var i et tolv timer langt avhør i går, som ble avsluttet klokka 21 i går kveld. Etter det NRK erfarer ble samfunnstoppen konfrontert med nye forhold, etter at flere mulig fornærmede har meldt seg.

Forsvarer Ulf E. Hansen sier han har fått muntlig beskjed fra politiet om at siktelsen er utvida, og at politiet dermed vil be om at mannen varetektsfengsles for fire nye uker.

– Jeg kan ikke kommentere så mye om hva som er begrunnelsen, men forstår det slik at siktelsen mot mannen er utvidet, sier Hansen.

Nekter straffskyld også for nye forhold

Mannens forsvarer sier de fremdeles vil motsette seg varetektsfengslingen fordi de bestrider de nye forholdene som politiet har forelagt siktede. Heller ikke den opprinnelige siktelsen har mannen erkjent straffskyld for.

Mannen pågrepet tidlig onsdag i forrige uke. Politiet ba Nord-Troms tingrett om to uker varetekt på grunn av bevisforspillelsesfare, men retten mente én uke var tilstrekkelig. Han ble også underlagt brev- og besøkskontroll i varetektsperioden.

Politiet har vært tilbakeholdne med å kommentere saken, men opplyste onsdag at de går gjennom beslag i saken med tanke på å finne nye bevis mot mannen. Beslagene består blant annet av bilder, videoer og samtalelogger.

Forsvareren har uttalt at hans klient nekter enhver befatning med saken og at de vil motsette seg ytterligere varetektsfengsling.

Politiet ble kjent med saken etter at en mann i 20-årene, før jul, varslet en annen etat om det han mente seg utsatt for. Denne etaten varslet igjen politiet. Tidlig om morgenen, onsdag, i forrige uke ble samfunnstoppen fra Troms pågrepet. Da hadde politiet vært kjent med saken i noen få uker.

Som NRK fortalte tidligere denne uka, ble også samfunnstoppen anmeldt i januar 2016 av en annen mann i 30-årene. Saken ble henlagt fordi det var vanskelig å kunne avdekke om mannen hadde utnyttet sin stilling for å få seksuell omgang.

Forholdene i siktelsen skal ha funnet sted både før og etter at ny straffelov trådte i kraft 1. oktober 2015.