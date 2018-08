Utga seg for å være kvinne i nød – svindlet til seg 600.000 kroner

Mennene kom i kontakt med «Stephanie Olsen» gjennom internett, hovedsakelig Facebook og en datingside. I perioden 22. november 2016 til 22. februar 2018 ga de henne til sammen over 600.000 kroner.

– Kvinnen utga seg for å være i nød og at hun trengte penger, forteller politiadvokat Mona Madsen ved Troms politidistrikt.

Mennene trodde også på henne da hun sa hun skulle komme på besøk. De betalte velvillig reiseutgiftene på forhånd.

En av dem betalte så mye som 144.000 kroner. Pengene skulle dekke blant annet utgifter i forbindelse med sykdom og reiseutgifter. Hun skulle ifølge tiltalen flytte inn hos mannen i Trøndelag.

Men Stephanie kom aldri som avtalt. For Stephanie var i realiteten det politiet mener er tre svindlere fra Troms og Nordland: En 41 år gammel kvinne, hennes tidligere kjæreste (31) og en 22 år gammel mann.

– Det hele var svindel fra ende til annen, sier politiadvokaten.

Kvinnen er dømt for et lignende forhold tidligere og soner for tiden en dom.

Trusler og kjærlighetserklæringer

Én av de 17 fornærmede i straffesaken beskriver «Stephanie Olsen» som «folk flest»: Blid og hyggelig den ene dagen. Men hvis hun fikk et nei da hun spurte om mer penger, kunne hun bli litt krass.

– Jeg tenkte «sånn er vi alle». Jeg prøvde å være litt morsk tilbake. Hun sa jeg fikk ikke lov til å være frekk, at hun hadde folk som kunne «ta» meg. Dagen etterpå var hun like blid, skrev «jeg savner deg og elsker deg». Nå skjønner jeg at det var bare reinspikka tull. Når man er så blond og dum som jeg var fikk hun snurra meg rundt lillefingeren, sier mannen.

Han stusset over at kontoen han overførte pengene til sto i en annens persons navn, en mann. Kvinnen skal ha forklart at det var eksmannen sin konto, men at banken hadde lovet å overføre kontoen til hennes navn.

«Organisert preg»

«Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade, det er voldt velferdstap eller fare for liv eller helse, det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid og det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg», heter det i tiltalen.

Strafferammen for grovt bedrageri er 6 års fengsel.

Når rettssaken starter i Nord-Troms tingrett 3. september, vil politiadvokat Mona Madsen legge frem dokumentasjon som blant annet skal beskrive modusen til de tre; hvordan de skal ha gått frem for å lure mennene. Sentralt tema i den fem dager lange rettssaken er hvilken rolle de tre skal ha hatt.

– Toppen av isfjellet

Den omfattende svindelvirksomheten skal ifølge tiltalen ha startet i november 2016. Det gikk to år før én av de fornærmede anmeldte forholdet til politiet. Siden to av de tiltalte er tidligere bedrageridømt, ønsket politiet å se nærmere på inntektene til de tre. Overføringene til kontoene avdekket ytterligere 16 ofre, alle menn fra ulike deler av landet.

Madsen tror denne saken bare er toppen av isfjellet når det gjelder denne type svindel og at der er store mørketall.

– Ofte vil ikke personer gå til politiet med slike saker. Det kan være mange grunner til det, for eksempel at man føler man har gjort noe dumt.

Den fornærmede mannen som NRK har snakket med sier at han føler på en skyldfølelse.

Han skjønte at han var blitt lurt først da han fikk en telefon fra en polititjenestemann fra Troms politidistrikt i januar-februar i år. Polititjenestemannen anbefalte ham å slutte og sende penger til kvinnen, en anbefaling han fulgte.

– Det jeg har lært er at det er mange rare folk man kan møte på nett som tilsynelatende har ærlige hensikter, men så er det bare svindel, sier mannen.

Nekter straffskyld

Advokat Anja Støback Bjørsvik forsvarer den yngste av de tre tiltalte, en 22 år gammel mann. Han erkjenner ifølge forsvareren ikke straffskyld.

Heller ikke 41-åringens tidligere kjæreste (31) erkjenner skyld.

– Han mener andre har disponert hans konto, at han ikke har vært med på bedrageri, og at han ikke har vært i kontakt med noen av mennene, sier 31-åringens forsvarer Monica Samland.

Det har ikke lykkes NRK å få kontakt med den tiltalte kvinnens forsvarer Roar Edvardsen.