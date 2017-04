Unn besøkte Simon Manana i Uganda: – Historien hans er unik

BLE UTVIST: Simon Manana holder her opp utvisningsvedtaket. Halvannen uke senere forlot han Norge. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Vi trenger å lære mer. Det er mye fordommer og tretthet blant folk når det gjelder Afrika. Man kan skjære ned noe av dette ved å fortelle Simons historie – en unik historie, sier Unn Skomsøy.

Til daglig et lite firma som importerer produkter til veterinærer. Denne uka besøkte hun Simon Manana i det afrikanske landet Uganda. Der møtte hun ei lita jente som hun finansierer skolegangen til via et av Simons veldedighetsprosjekter.

Jobbet for mye

Skjærtorsdag reiste hun hjem til Norge.

– Jeg er full av inntrykk jeg nå må fordøye, sier Skomsøy, som bor i Tranby i Buskerud.

Historien om Simon er en historie om en gutt som på 90-tallet egentlig ikke hadde noen muligheter i livet. Som ungdom bodde han i et skur i hovedstaden Kampala frem til han ble oppdaget av en reisende finsk kvinne som ga ham skolegang og håp. Han endte opp som universitetsstudent i Tromsø og fikk en mastergrad.

NRK har fortalt historien om Manana. Som student i Tromsø jobbet tok han flere jobber både for å forsørge seg selv, og for å finansiere en skole i hjemlandsbyen øst i Uganda. Han har også jobbet for å gi landsbybefolkningen tilgang til rent vann.

ENGASJEMENT: Simon Manana ble av mange NRK har snakket med beskrevet som en mann med et stort hjerte og et ønske om å hjelpe. Her er han i Uganda for å se til barneskolen Kidiba, mens han fortsatt bodde i Tromsø. Foto: Privat

– Skole kan bli lagt ned

Men Simon jobbet langt mer enn han hadde lov til. I fjor høst fikk han derfor et utvisningsvedtak fra norske myndigheter, og i november forlot han Norge.

– Etter at han ble kastet ut av Norge har det vært vanskelig for ham å finansiere prosjektene sine, forteller Skomsøy.

Noe har han fått gjort, som å få lagt inn vann i studentboliger – men han vil mer, og får ikke gjort det fordi han er uten jobb, forteller Skomsøy:

– Dette plager Simon fordi han har et altfor stort hjerte, og som vil så mye. Men han har ikke jobb i Uganda, og er avhengig av at noen i Norge bidrar til å støtte dersom prosjektene skal gå rundt. Skolen han driver ser ut til å bli lagt ned. Dette er psykisk veldig tungt for Simon, forteller hun.

Simon: – Jeg har det ok

Om det blir bok om Simon Manana gjenstår å se. Skomsøy sier at hun først vil skrive et manus, deretter se om hun får et forlag på kroken.

– Blant mange engler er Unn en av dem, skriver Simon Manana til NRK via Facebook.

Han forteller at livet er tøft:

– Det går, men det er tøft. Men jeg har det ok, og venner meg til det, skriver han.