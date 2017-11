Unge asylsøkere vant mot staten: – Det er en stor glede

– Dette har vært en viktig sak, så det at vi vinner frem er en stor glede, sier advokaten til de fem unge, Jostein Løken.

– Ikke nok tvil

De fem ungdommene oppga at de var 15 eller 16 år ved ankomst til Norge, men en medisinsk aldersundersøkelse fastslo at fire av dem var over 18 år, og en over 17 år.

Derfor avslo Utlendingsnemnda ungdommenes søknader om opphold.

Nå mener Oslo tingrett at Utlendingsnemndas vedtak om avslag på opphold i Norge er ugyldig, fordi det ikke var nok tvil om asylsøkernes alder, til at de skulle gjennomgå alderstesting.

– Vi mener disse aldersundersøkelsene er ugyldige, sier advokat Jostein Løken. Foto: Moment Studio

– Jeg er veldig glad på vegne av disse ungdommene, sier Løken.

– En prinsipiell sak

De medisinske aldersundersøkelsene UDI tilbyr i dag er omstridt. Nettopp derfor mener Løken at dette er en viktig sak.

– Dette er en ganske prinsipiell sak fordi det er en del betenkeligheter rundt disse aldersundersøkelser. Vi mener de er ugyldige.

Løken vet ikke hva som vil skje videre med ungdommene, men han vil kjempe videre for saken.

– Vi mener at de bør få opphold i Norge. Vi vil gjøre vårt beste for at disse upålitelige aldersundersøkelsene ikke lenger kan brukes.

Advokaten har foreløpig ikke vært i kontakt med Tariq og de andre ungdommene.

– Må revurdere fremgangsmåtene

Stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er enig med advokat Løken.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener myndighetene nå må endre metodene de bruker til å fastslå alderen til unge asylsøkere. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er en veldig viktig beslutning som er gjort av retten, og det viser bare hvor problematisk bruken av alderstesting er.

Han mener dommen beviser at myndighetene må revurdere hvilke fremgangsmåter som brukes under alderstesting.

– Det er litt av en situasjon man setter unge mennesker i. Det er en metode som er veldig usikker, men som utlendingmyndighetene har forsøkt å gjøre til en sannhet.

NRK har vært i kontakt med Tariqs verge, Vera Stigen som kan fortelle at de nå er på restaurant og feirer dommen.