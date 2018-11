Ungdommer ruser seg på krempatroner – kan være dødelig

Patronene inneholder lystgass, og kan gi kortvarig rus. Politiet advarer mot bruken.

Gassen kan være livsfarlig.

Normalt puttes slike gasspatroner sammen med fløte i en krempiskemaskin eller kremdispenser.

De siste årene har daglig leder for Jernia på Jekta kjøpesenter i Tromsø, Jan Erik Feragen, opplevd økt etterspørsel etter gasspatronene. Jernvarekjeden har derfor laget det han kaller et selvpåført regelverk.

Han tror ikke etterspørselen har økt fordi flere gjerne vil piske krem.

– Det er dessverre ikke det. Etter regelverket har vi derfor lagt det bak disken slik at det ikke skal være tilgjengelig for folk flest. Det er helt klart for oss at det kan brukes til rus, sier Feragen.

NEKTER SALG TIL UNGDOMMER: Butikkjeden Jernia har innført et regelverk som blant annet sier at varene ikke skal selges til personer under 20 år. Foto: Jørn Inge Johansen/NRK

Etterspørselen øker før russe- og festivaltider

Regelverket sier også at ansatte hos Jernia ikke får selge gasspatroner til personer under 20 år.

– De som skal bruke det til andre ting er gjerne ungdommer. Derfor har vi økt aldersgrensen, sier Feragen.

– Hva sier dere når ungdommer kommer for å kjøpe gasspatroner?

– Beklageligvis er det en del gjengangere, og skjønner ofte at det ikke er krem det skal brukes til. Når vi kjenner dem igjen sier vi at de ikke kan få kjøpe dette hos oss. sier Feragen hos Jernia.

Også Anne Remmer, som er daglig leder for kjøkkenbutikken Kitchn, opplever at flere unge mennesker ber om varen.

– Det har økt de siste årene, og særlig opp mot russetiden eller festivaler. Mange er unge og kommer i grupper. Hvis den første får nei, sender de gjerne den neste inn. Jeg tror jo ikke det er en økende trend i bakelysten som ligger bak, sier Remmer.

BER FORELDRE FØLGE MED: Politiet i Tromsø har mottatt henvendelser fra butikkselgere og andre i næringslivet som observerer at flere ungdommer vil kjøpe gasspatronene. Foto: Jørn Inge Johansen/NRK

Bekymrede foreldre kontakter politiet

Også politiet i Tromsø er kjent med problemet, og frykter konsekvensene av at ungdommer får tak i patronene.

De har blitt kjent med etterspørselen både gjennom informasjon fra næringslivet, butikkselgere og fra bekymrede foreldre, sier Yngve Myrvoll, som er leder for etterretning, forbygging og etterforskning i Troms politidistrikt.

– Dette er farlig. Det er det ingen tvil om. Det kan føre til akutt hjertestans eller kvelningsdød, sier Myrvoll.

Han ber foreldre om å følge godt med, og advarer ungdommer:

– Jeg vil på det sterkeste advare mot å ruse seg på denne typen midler, sier Myrvoll.