Ungdommen vil begrense fylla på Svalbard

– Ungdomsrådet har et inntrykk av at det er flere turister enn fastboende som drikker mye. Vi ønsker derfor en strengere kontroll på salg av alkohol til turister.

Det sier lederen av Ungdomsrådet, Malin Nilsen Alexandersen. Ungdomsrådet har kommet med en uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet fordi alkoholloven på Svalbard skal revideres.

Et sentralt spørsmål i denne revisjonen vil være ordningen med dagens kvoteordning bør opprettholdes. Dette vil blant annet politiske partier og interesseforeninger på Svalbard nå uttale seg om.

– Kjøper mye

De unge er spesielt opptatt av at mange turister og tilreisende i dag kjøper og drikker mye alkohol.

– Longyearbyen er et lite sted der mange går fra sted til sted (i stedet for å ta taxi), og det er vanlig å møte på fulle folk i sentrum, spesielt i helgene. Vi i ungdomsrådet ønsker strengere alkoholsalg til turister, for vi ønsker ikke turister som bare kommer hit for å drikke, heter det i uttalelsen.

Alkohol-reglene på Svalbard Ekspandér faktaboks Privatpersoner bosatt på Svalbard må kjøpe sin alkoholkvote på Svalbard og har ikke anledning til å innføre alkohol avgiftsfritt fra fastlandet til Svalbard. Salg av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard er kvoteregulert. Personer som er innført i Befolkningsregisteret for Svalbard kan kjøpe følgende månedlige kvote: Inntil to flasker brennevin (eller inntil fire flasker sterkvin) Inntil 0,5 flasker sterkvin (alternativt en flaske annenhver måned) Inntil 24 bokser eller halvflasker øl som ikke inneholder mer enn 4,75 volumprosent alkohol. Av årlig kvote kan likevel inntil 24 bokser eller halvflasker inneholde inntil 7 volumprosent alkohol Svakvin for rimelig forbruk

Sysselmannen kan gi personer som bor på Svalbard eller oppholder seg der mer enn 30 dager, tillatelse til kjøp etter samme kvoteregler. Dette gjelder likevel ikke for passasjerer og mannskap på passasjerfartøy, fiske- og fangstfartøy, forskningsfartøy og marinefartøy. Disse skal få alkohol på utførsel fra fastlandet. Ved reise fra Svalbard til fastlandet Svalbard er toll- og avgiftsfritt område. Dette betyr at varer som tas med fra Svalbard til fastlandet, blir tollbehandlet ved ankomst til fastlandet som om innreise skjedde fra utlandet. Hvis du har oppholdt deg på Svalbard i minst 24 timer, kan du ta med deg følgende alkoholholdige drikkevarer toll- og avgiftsfritt til fastlandet innenfor en verdigrense på 6 000 krone: En liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent og 1,5 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent, eller tre liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent 2 liter øl med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, eller annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,75 volumprosent Dette betyr at man f.eks kan ta med 5 liter øl dersom man ikke medbringer andre alkoholholdige drikkevarer.

Kilde: Sysselmannen

– Bedre kontroll

Ungdomsrådet mener det er positivt å ha kvoteordning på alkoholsalg til turister. Men kontrollen bør skjerpes. De mener også det er positivt å ha kvoteordning på salg av alkohol til fastboende. Dette fordi det er en måte å begrense salget av alkohol. Alkoholkortet til fastboende bør deles inn i 4 perioder. Slik at man ikke kan «samle opp» det man ikke har kvotert ut på slutten av året.

– Ungdomsrådet vil ha en bedre registreringsordning for hvor mye alkohol som selges på øygruppa. Det finnes i dag ingen slik offentlig statistikk, sier Malin Nilsen Alexandersen.

Endre skjenketider

Ungdomsrådet er også kritisk til tidene for skjenking som lokalstyret har vedtatt. Det kan selges øl og vin fra kokka 08 til 01. Brennevin kan skjenkes fra kl. 13 til kl. 03 om natta.

Man ber lokalpolitikerne se på tidspunktene for skjening, slik at disse blir mer forenlig med Longyearbyen som et robust familiesamfunn. Longyearbyen ungdomsråd foreslår at servering av øl/vin skal skje i tidsrommet 18:00 – 03:00, og brennevin i tidsrommet 20:00 – 03:00.

Avgiftsfri sone

Eirik Berger i Svalbard Venstre er glad for at ungdomsrådet engasjerer seg og de kommer med gode refleksjoner i sitt innspill.

– Jeg er enig i at det bør være et eget alkoholregelverk for Svalbard siden vi bor i en avgiftsfri sone. Men hva hver enkelt av oss for lov til å konsumere på Svalbard bør harmonisere mer med regelverket på fastlandet, med mindre det er særlige grunner som tilsier noe annet, sier Eirik Berger i Svalbard Venstre.