Ulvangs tabbe: Glemte kameraet igjen i isødet

Ulvang og to kamerater skulle skiseile gjennom det nordlige Canada. De hadde en avtale med NRK om å levere stoff fra turen. De tre kameratene seilte videre i over en time, før Vegard plutselig kom på at det viktige kameraet ikke lenger var med på turen.

– Det var jo litt pinlig. Det hadde ikke blitt noen TV-serie om vi ikke hadde funnet kameraet. Vi hadde vært på tur ei uke da dette skjedde, og alle de viktige opptakene var gjenglemt, sier han.

Her finner de den gjenglemte kamerabagen. Du trenger javascript for å se video. Her finner de den gjenglemte kamerabagen.

Hans turkamerat Harald Dag Jølle skrev lett ironisk i turbloggen sin:

Da vi hadde seilt ca. 15 kilometer, var det en av gutta som hadde glemt kamerabagen et sted i isødet. Vi skal ikke nevne navn, men det var hverken Jan eller Harald Dag.

Det skjedde på et tidspunkt da de presset kraftig på for å komme seg lengst mulig nordover.

Og de var slett ikke enige om å snu.

Ulvang mente det var håpløst, den samme oppgittheten preget Jølle. Men Jan Fasting nektet å gi opp, og var den største optimisten blant de tre.

– Vi kan ikke la viktig dokumentasjon, dyrt kamera og minnebrikke med alle opptakene stå igjen i Nordvestpassasjen til evig tid. Vi snur og seiler tilbake, forlangte han.

Heldigvis lager de tunge pulkene våre såpass merker i den harde snøen at vi klarte å følge sporene nøyaktig til det stedet der en litt glemsk finnmarking hadde plassert kamera.

Å snu for å finne et kamera, var som å leite etter nål i en høystakk. Men noen spor kunne de enda skimte. Foto: Ekspedisjonsfoto Ulvang/Jølle/Fasting

Lykken var stor da de så den svarte bagen stå alene ute på isen. Også resten av turen ble grundig dokumentert av de tre turkameratene og endte som NRK-suksessen om gåten Nordvestpassasjen.

Seriens første sending hadde nærmere en halv million seere. De neste to episodene sendes 21. og 28. desember. Du kan også se dem her.