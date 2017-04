Tviler på at Arbeiderpartiet snur

Et stort antall oljemotstandere demonstrerer lørdag formiddag utenfor Arbeiderpartiets landsmøte i Folkets Hus i Oslo. Årsaken er at politikerne senere på dagen avgjør om partiet skal gå inn for en konsekvensutredning av oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Aksjonen er støttet av flere miljøorganisasjoner, AUF i Oslo og LO i Oslo.

– Natur og Ungdom vil vise Jonas Gahr Støre og resten av Arbeiderpartiets landsmøte at folket ikke ønsker oljeboring i de fiskerike områdene, sier NU-leder Ingrid Skjoldvær.

Skjoldvær tviler imidlertid på at demonstrasjonen vil påvirke avstemningen på landsmøtet:

– Nei, mye tyder på at flertallet vil gå inn for det såkalte kompromisset om å si ja til konsekvensutredning sør for Lofotodden. Det er vanvittig, sier lederen i Natur og Ungdom til NRK.

Langvarig strid

Det har lenge vært strid om mulig framtidig oljevirksomhet utenfor kysten av Nordland og Troms. Fremskrittspartiet og Høyre sier ja, mens Senterpartiet SV, Venstre, Kristelig Folkepartiet og Miljøpartiet sier nei.

Striden har også splittet Arbeiderpartiet. Nordland Arbeiderparti har for eksempel sagt ja til å konsekvensutrede området sør for Lofotodden – det såkalte Nordland 6. Arbeiderpartiet i Troms sier nei, det samme gjør AUF og flere fylkeslag i Sør-Norge.

AP-leder Jonas Gahr Støre håper å få landsmøtet med seg på et kompromissforslag om konsekvensutredning av oljeboring i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Sentralstyret i Arbeiderpartiet har gått inn for et kompromissforslag, der havområdet utenfor Lofotodden nasjonalpark gjøres til en petroleumsfri sone, med et petroleumsfritt belte på 50 kilometer fra land. I tillegg skal hele Vestfjorden være petroleumsfri. Spørsmålet om en eventuell konsekvensutredning utenfor Senja og Vesterålen settes også på vent.

Flertallet støtter trolig sentralstyret

Sentralstyret ønsker imidlertid en konsekvensutredning av området sør for Røst. Etter det NRK Kjenner til, vil flertallet på landsmøtet støtte sentralstyrets forslag. Det faller ikke i god jord hos naturvernene.

Sigrid Elise Høeg, Solveig Skaugvoll Foss, Anna Birkeland Olerud var tre av oljemotstanderne som demonstrerte på Youngstorget lørdag. Foto: Lars Egil Mogård

– Forslaget om å åpne for oljeboring i Lofoten er det rene vanvidd. Det er på høy tid at Arbeiderpartiet lytter til den kunnskapen de sier de er så opptatt av, og sier nei til olje og ja til fisk, sier Skjoldvær.

Demonstrasjonen skjer to dager etter at om lag 200 oljearbeidere aksjonerte for oljeboring.