Turister vil bli kjent med Norge gjennom lokal mat: – Må utnyttes bedre

Matfestivalen SMAK som torsdag startet i Tromsø, har en publikumsoppslutning på nærmere 70.000. Det viser at lokal mat er viktig for folk.

Reiselivssjef i Nordnorsk Reiseliv avdeling Tromsø, Lena Nøstdahl. Foto: Nordnorsk reiseliv

Også turister er stadig mer opptatt av særegen mat. Det mener reiselivssjef Lena Nøstdahl i Nordnorsk Reiseliv, kan utnyttes bedre.

– Mat er viktig når du reiser. Turister i dag har lyst til å forstå kulturen de kommer til og vil «spise seg igjennom» særpreget til destinasjonen og komme tetter på kulturen, sier Nøstdahl.

Lokal mat og bærekraftige bønder

Espen Ramnestedt driver Restaurant Smak i Tromsø. Foto: Marita Andersen / NRK

Espen Ramnestedt driver restaurant Smak i Tromsø. Han benytter seg av lokale råvarer fra lokale bærekraftige bønder. Lam, villsvin og gris fra Troms er noe av det han har på lageret.

Villsvin-salamien fra Troms skal henge noen uker til før den er klar for servering. Foto: Marita Andersen / NRK

Han har mest lokale gjester på restauranten, men bekrefter det reiselivssjefen sier om at også turister kan være et godt marked for matprodusenter.

– Min erfaring er at turistene ønsker lokal mat, og de ønsker de lokale historiene som følger maten. De vil vite hvor den kommer fra.

Lammepølse av lam fra Balsfjord blir tilberedt. Lokale råvarer som blant annet sau, er stadig mer populært, også blant turister. Foto: Marita Andersen / NRK

Men å finne lokale leverandører var ikke enkelt.

– Det tok ganske lang tid før vi fikk kontakt med lokale bønder. Både restauranter og bønder må bli flinkere til å være mer åpen for et samarbeid, sier Ramnestedt.

Populær leverandør

En av småprodusentene som ikke har vært redd for å selge seg inn, er Mats Jacobsen på Berg utenfor Tromsø. Men han forstår at ikke alle kollegaene bruker tid og krefter på det samme.

Bonde Mats Jacobsen, på Berg utenfor Tromsø. Han er en av de lokale produsentene som leverer til Restaurant Smak. Foto: Marita Andersen / NRK

– Vi bruker mye tid på å lage god mat, så det er ikke alltid at vi er så mye ute og «selger» oss selv. Men skal du ha tak i de små lokale nisjeproduktene så må du rett og slett ut og lete og danne et nettverk, sier Jacobsen.

Jacobsen mener at flere nå bruker tid på å finne de lokale råvarene, og etter at han selv stakk hodet fram har han konstant utsolgte varer.

– Jeg har tydeligvis lykkes med noe, det er artig at mange følger med. Vi har jo utrolig mye bra mat i Nord-Norge med gode beiteressurser og klima, sier Jacobsen.

– Må se verdien i råvarene

Reiselivssjef Lena Nøstdahl mener at den gjestfrie og rause kulturen gjør Troms til en god reisedestinasjon, men at det er mulig å bli bedre. Nøstdahl viser til Lofoten, hvor de har blitt gode på å fremheve og merke lokal mat de siste årene.



– Vi har stort forbedringspotensial i å se verdien i de råvarene vi har rundt oss. Så jeg tror at med turismen så kan vi bli mer bevisst på verdien av det som er lokalt produsert og har særpreg fra destinasjonen.