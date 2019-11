Antall turister som besøker Nord-Norge om vinteren øker for hvert år, og det langt fra bare Tromsø som opplever en eksplosjon i antall turister.

Mens knølhvaler og spekkhoggere kommer tilbake til kysten for å fråtse i sild følger stadig flere turister etter. Også i distriktene jaktes det på eksotiske øyeblikk med hval og nordlys som ingredienser.

Hvalene har i flere år vært observert utenfor Tromsø. De siste vintrene har de også fulgt silda nordover mot Skjervøy. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Dermed griper flere mulighetene turiststrømmen byr på. Fra 2016 til 2018 har det blitt 2000 flere sysselsatte i Nord-Norge med reiseliv som sin inntektskilde, viser tall fra NHO Reiseliv.

På lille Skjervøy i Nord-Troms er det nå mer enn 20 turoperatører som tilbyr hvalsafari i fjordene rundt øya.

Likevel så Susanne Strøm at det kunne være plass til henne.

– Det var et naturlig valg siden det ikke er så stort utvalg av reiselivsbedrifter på Skjervøy. Jeg hadde lyst til å starte mitt eget, sier hun.

Og det er særlig i Nord-Troms at folk de siste vintrene fått flere nære møter med hval.

– Fjorden er for alle

For Susanne Strøm er det første sesongen der hun tar imot turister gjennom sin egen bedrift, Explore 70 Degrees.

– Nå kommer vi midt i hvalsesongen så da det blir bra springfart for oss, sier Strøm.

Med en bachelorgrad i reiseliv fra Universitetet i Harstad og Stralsund i Tyskland og flere års guide-erfaring fra Svalbard, driver hun nå det nystartede selskapet sammen med kompanjongen Øystein Fredheim på Skjervøy.

De er ikke redd for at de skal bli for mange som tilbyr det samme til turistene som vil reise til det lille stedet.

I perioden fra 2014 til 2018 har Nord-Norge hatt en økning i utenlandske gjestedøgn på 45,6 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 22,4 prosent. Foto: Susanne Strøm/Explore70Degrees

– Fjorden er for alle. Det er fint å kunne invitere folk fra hele verden til lille Skjervøy. Vi setter Skjervøy på kartet, sier Strøm.

Også statistikken bekrefter at enda kan være både plass og turister nok i Nord-Norge for flere som Susanne.

Omsetter for tre milliarder kroner mer

– I mange år brukte vi å si at det reiselivsnæringen omsatte for om lag 16 milliarder kroner. Også antallet sysselsatte i næringen brukte å være stabilt.

Sånn er det ikke lengre, sier Hilde Bjørkli i Nordnorsk Reiseliv AS.

Flere turister kommer til Skjervøy på jakt etter knølhvaler og spekkhoggere. Foto: Øystein Antonsen / NRK

For samtidig som flere har funnet seg jobb i reiselivsnæringen har også den totale omsetningen i Nord-Norge økt:

Fra 16 til rundt 19 milliarder kroner fra 2015 til 2018.

– Dette kan tyde på at lønnsomheten har bedret seg i reiselivsnæringen i Nord-Norge, sier Hilde Bjørkli.

Mye tyder derfor på at vintertrafikken til landsdelen kan fortsette å øke, og at Susanne Strøms bedrift kan ha gode kår.

Hvalforsker Tore Haug jobber ved Havforskningsinstituttet i Tromsø og er ikke overrasket over at det har kommet 20 reiselivsselskaper til lille Skjervøy i Nord-Troms.

Det er store mengder sild i fjordene i Nord-Troms som trekker til seg hvalene. Foto: Susanne Strøm/Explore70Degrees

– Det skal mye til for å skremme hvalen

– Da vinterhvalene kom til området rundt Tromsø i 2010 var det 30 til 40 operatører bare der, sier Haug.

Tidligere i år ønsket Fiskeridirektoratet å innføre et regelverk for dem som driver med hvalsafari, etter som flere aktører har kommet til.

Haug syns det kan være lurt med noen kjøreregler, men mener det skal mye til for å skremme bort hvalene.

Nøyaktig hvor mange spekkhoggere og knølhvaler som befinner seg på Skjervøy er vanskelig å svare på ifølge hvalforsker Tore Haug. Foto: Stine Hommedal / Havforskningsinstituttet

– Nei, det ser ikke sånn ut. Hvalene kommer til kysten for å spise silda som er kommet for å overvintre. De ser ikke ut til å bli affisert av at det er turister der for å se på, sier han.

Hvor lenge hvalene vil fortsette å være på Skjervøy er ifølge Haug helt umulig å svare på.

– Det er vanskelig å si, men så lenge silda er her så vil hvalen være her. Hvalene følger sildestrømmen, sier Haug.