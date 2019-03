Turistattraksjonen «Senjatrollet» er nedbrent: – En tragedie

– På branner gjennomfører vi både en taktisk og teknisk etterforskning. Det betyr at vi både gjennomfører avhør og undersøkelser på branntomta. Vi skal snakke med både de av brannmannskapene som kom først til stedet, og eierne, sier politioverbetjent Bjørn Georg Pedersen ved Finnsnes lensmannsdistrikt.

De to eierne av Senjatrollet ble torsdag sendt til sjekk på Finnsnes legevakt, fordi de kunne ha pustet inn giftig røyk.

– Jeg har ikke fått opplysninger om at de er skadd. De er ferdig hos lege nå, sier Pedersen.

Om det blir påbegynt noen teknisk etterforskning i branntomta fredag, er foreløpig usikkert. Området må kjøles ned og det må være trygt for etterforskerne å bevege seg.

Politiet fikk melding om brannen like etter klokken 12 torsdag formiddag. Da skal trollet ha stått i full fyr.

– Få minutter senere fikk vi melding om at trollet nesten var nedbrent allerede, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen ved Troms politidistrikt.

Politiet opplyser at det ellers ikke skal ha vært personer inne i selve turistattraksjonen. Det er giftig røyk i området ettersom attraksjonen er bygget av isopor.

– Det opplyses om at trollet var stengt for turisme grunnet vedlikehold. De i nabobygget evakueres, sa Thomassen like etter at brannen ble kjent.

Evakueringen er nå avsluttet.

Brannvesenet driver nå med etterslukking, og melder at det ikke skal være fare for spredning. De har heller ingen holdepunkter for om brannen var påsatt, eller om det skjedde ved en ulykke.

Det skal ikke ha vært personer inne i turistattraksjonen da brannen startet. Foto: Bjørn Sjøgren/NRK

Registrert i Guinness rekordbok

«Senjatrollet» på ytre Senja er kjent som en av de største turistattraksjonene i Nord-Norge. Det ble registrert i Guinness rekordbok i 1997, som verdens største troll. Attraksjonen ble oppført i 1993, og inneholder blant annet konsertsal, bibliotek og suvenirbutikk.

Trollet, som er nesten 18 meter, er bygget etter et gammelt sagn på Senja om et troll som var sett både til vanns og til lands, ifølge turistattraksjonens nettside.

Reiselivssjefen i Visit Senja, Dan Björk er sjokkert over nyheten, og sier det er en tragedie.

– Jeg fikk beskjed for bare noen minutter siden, og er helt sjokkert. Jeg klarer ikke å forstå at Senjatrollet nå er borte. Det er en tragedie.

– Hvilken betydning har «Senjatrollet» hatt?

– Det har hatt en enorm betydning for turistnæringa og reiselivet, det har vært en stor turistmagnet i mange år.