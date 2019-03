Turistattraksjonen «Senjatrollet» er nedbrent – området evakueres

To personer er nå fraktet med ambulanse til Finnsnes etter å ha pustet inn giftig røyk.

Politiet fikk melding om brannen like etter klokken 12 torsdag formiddag. Da skal trollet ha stått i full fyr.

– Få minutter senere fikk vi melding om at trollet nesten var nedbrent allerede, sier Karl-Erik Thomassen, operasjonsleder i Troms politidistrikt.

Politiet opplyser at det ellers ikke skal ha vært personer inne i selve turistattraksjonen. Det er giftig røyk i området ettersom attraksjonen er bygget av isopor. Det pågår evakuering på stedet på grunn av giftig røyk.

– Det opplyses om at trollet var stengt for turisme grunnet vedlikehold. Det er de som bor i nabobygget som evakueres, sier Thomassen.

Brannvesenet melder at det ikke skal være fare for spredning, og at de har kontroll. Brannvesenet driver nå med etterslukking.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

Det skal ikke ha vært personer inne i turistattraksjonen da brannen startet. Foto: Bjørn Sjøgren/NRK

Registrert i Guinness rekordbok

«Senjatrollet» på ytre Senja er kjent som en av de største turistattraksjonene i Nord-Norge. Det ble registrert i Guinness rekordbok i 1997, som verdens største troll. Attraksjonen ble oppført i 1993, og inneholder blant annet konsertsal, bibliotek og souvenirbutikk.

Trollet, som er nesten 18 meter, er bygget etter et gammelt sagn på Senja om et troll som var sett både til vanns og til lands, ifølge turistattraksjonens nettside.

Reiselivssjefen i Visit Senja, Dan Björk er sjokkert over nyheten, og sier det er en tragedie.

– Jeg fikk beskjed for bare noen minutter siden, og er helt sjokkert. Jeg klarer ikke å forstå at Senjatrollet nå er borte. Det er en tragedie.

– Hvilken betydning har «Senjatrollet» hatt?

– Det har hatt en enorm betydning for turistnæringa og reiselivet, det har vært en stor turistmagnet i mange år.