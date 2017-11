Truet med å skyte folkemengde – politiet ble ikke varslet før neste dag

Klokka 02.30 natt til tirsdag 29. august i år oppsøkte mannen Tromsø kommunale legevakt. Her forklarte mannen at han hadde behov for å bli lagt merke til. Dersom han ikke fikk helsehjelp ville han oppsøke en folkemengde og skyte rundt seg. Mannen forlot legevakta. Først klokka åtte, morgenen etter, ble politiet kontakta av legevaktlegen.

Kort tid etter at politiet fikk meldingen ble mannen pågrepet.

Politiet etterforsker også tips om at mannen skal ha avfyrt flere skudd i et skogsområde på Tromsøya kort tid etter at han forlot legevakta. Vitner har forklart at de har hørt skudd i området der mannen bor.

Ble pågrepet umiddelbart etter tips

Anita Hermandsen er stasjonssjef ved Tromsø politistasjon, hun vil ikke kommentere vurderingen som ble gjort om å ikke varsle umiddelbart, men sier at de valgte å pågripe mannen da de ble varslet.

– Politiet ønsker kontakt med dem som mottar trusler som kan gå ut over allmennheten, eller trusler om ting som skal gjøres på offentlig sted. Vi har en del informasjon i våre systemer, mens helsevesenet har en annen informasjon. Derfor er det viktig for oss å få samkjørt informasjonen, for å vurdere om man skal iverksette tiltak. I denne konkrete saken ble det besluttet å pågripe mannen umiddelbart.

Anita Hermandsen sier de pågrep mannen umiddelbart på bakgrunn av info de hadde om mannen Foto: Trygve Melum Andreassen / NRK

Ville forsvare seg selv

Hjemme hos 30-åringen ble det funnet en rekke våpen og ammunisjon.

Han har også forklart til politiet at han i lang tid har gått bevæpna når han har bevegd seg utendørs, for å kunne forsvare seg selv.

Mannen er i dag varetektsfengslet og er siktet for ulovlig bevæpning på offentlig sted, uforsiktig omgang med våpen samt trusler og brudd på våpenloven.

– Vurderingen var forsvarlig

Konstituert avdelingsleder hos Tromsø kommunes legevakt, Lisbeth Straumsnes, vil ikke kommentere saken. Hun henviser til avdelingsdirektør i Helse og omsorg i Tromsø kommune, Trond Brattland. Han sier det alltid vil være en vurderingssak om man varsler eller ei.

Direktøren i Helse og omsorg vil ikke si det var feil å ikke varsle umiddelbart Foto: Vibeke Paulsen Ceron / NRK

– Problemstillingen var kjent for lege om natta, men legen vurderte at det ikke var en fare for en gjennomføring av det mannen truet med. Saken ble diskutert morgen etter med en kollega, da ble det beslutta å varsle. Dette betyr likevel at vurderingen om å ikke varsle var feil, sier Brattland.

Kulturelt betinget

Brattland sier det er viktig at legene er godt kjent med både Helsepersonelloven, og pasient og brukerrettighetsloven.

– Helsepersonell leser ikke alltid disse lovene, men de lovene må man ha et nært forhold til, samtidig vil vi oppfordre om at saker som dette blir brakt til nærmeste leder for å avgjøre om det skal varsles eller ei.