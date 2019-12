Fra den ene kanten kommer Børge Ousland og Mike Horn. De er fysisk og psykisk slitne etter mer enn 80 dager på isen og har kun en dags matrasjon igjen.

46 kilometer lenger fremme og i retning skipet «Lance» kommer polfarerne Aleksander Gamme og Bengt Rotmo dem i møte. De har forlatt skipet for å komme med forsyninger.

I løpet av det neste døgnet vil de to «lagene» trolig møtes på den Arktiske isen.

– Begge lagene har hatt mye råksystemer å finne ut av. De har hatt en bra, men vanskelig natt. Det har vært veldig opprevet is med mye råker og relativt tynn is i hele området. Det er som mosaikk, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen.

Hør Børge Ousland fortelle om ekspedisjonen så langt i klippet under:

Ebbesen snakker med Ousland på satellitt-telefon flere ganger i døgnet.

– Hver kilometer er en kamp, men vi står på 100 prosent for å gjøre dette mulig. Så håper vi at vi treffer på Bengt og Aleksander som er på vei for å møte oss, sier Ousland.

Han forteller det fortsatt er et godt stykke mellom dem og polfarerne som går dem i møte.

– Vi sliter med store råker, så det er fremdeles usikkert hvordan dette kommer til å gå, sier Ousland.

Hviler på isen før siste etappe

Målet er at de to lagene sammen skal ta seg tilbake til skipet «Lance», som siden tirsdag har satt seg fast i isen på veg mot 82 grader og 30 minutter nord.

Onsdag ved 13-tiden meldte VG at mannskapene skal ha klart å bryte skipet løs. Mannskapet på skipet ønsker å ta seg så langt nord som mulig for å hente Ousland og Horn ut av Arktis.

De to har hatt som mål å gjennomføre en klassisk ekspedisjon, men vil samtidig vise paradokset ved at klimaendringer har gjort en slik tur mulig, slik de sa til NRK før de satte ut.

Natt til onsdag forteller Ousland at det har vært en tøff tur.

– Vi håper uværet ikke skal bli så ille som flere plattformer har meldt, sier Ousland.

Vanskelige isforhold og åpne råker har forsinket Børge Ousland og Mike Horn mer enn de hadde håpet på når først la ut på ekspedisjonen.

– Store blokker med is brekker opp som fyrstikker, forteller Mike Horn på sin konto på Instagram. Det har gjort ekspedisjonen enda vanskeligere enn polfarerne hadde forutsett. Foto: Mike Horn

Onsdag ligger det opprinnelige polfarerlaget med Mike Horn og Børge Ousland i teltet på isen og hviler noen timer. Fra den posisjonen er det om lag 70 kilometer til «Lance».

Natt til onsdag traff de på en veldig stor råk. På grunn av størrelsen ble det vanskelig for de to å skjønne om de krysset selve råken, eller bare deler av den, forteller ekspedisjonsleder Lars Ebbesen.

Det går på ski i fullstendig mørke, sett bort fra hodelyktene, og sliter stadig med å skaffe seg oversikt.

«Lance» i isen på veg mot 82 grader og 30 minutter nord. Målet er at skipet skal komme seg så langt nord som mulig for å møte Ousland og Horn. Foto: Gjengitt med tillatelse fra Annika Horn

46 kilometer foran dem i luftlinje ligger altså nå lag nummer to og hviler: Polfarerne Aleksander Gamme og Bengt Rotmo er på veg mot dem og har med mat, men møter også på de samme isforholdene.

De har også hvilt, men er i gang igjen.

– De lå og hvilte på veldig tynn is og ville komme seg videre. Men det har de enda ikke klart. Vi jobber med en plan for hvordan de skal komme seg ut. Alt rundt dem er salt. Både isen og vannet. De holder på å gå tom for ferskvann og må trolig gå et stykke tilbake for å komme seg videre, sier Ebbesen.

Store råker og tynn is har vært en utfordring på hele turen over Polhavet, og særlig etter at Børge Ouslands pulk ble ødelagt. Den er ikke lenger vanntett. Foto: Mike Horn

Leter på kart etter korteste distanse mellom lagene

Ekspedisjonsledelsen har posisjonene til begge lagene.

De forsøker nå, ved hjelp av satellittkart, å skaffe seg oversikt over isen slik at de kan foreslå en best tenkelig farbar «veg» for hvert av lagene.

Lars Ebbesen er selv en svært erfaren polfarer og leder ekspedisjonen. Foto: Gunhild Hjermundrud

– Slik kan vi forsøke å se hvordan forholdene er, og forsøke å gjøre det så enkelt som mulig. Men det er gutta på isen som må ta den endelige avgjørelsen, sier ekspedisjonslederen.

Ousland og Horn har vært mer enn 80 dager på isen. De siste dagene har det vært temperaturer ned mot minus 40 grader. Begge to har frostskader, og Horn går på antibiotika for å behandle skadene.

– Jeg tror ikke de er helt sikre på hvilken side av døgnet de er på, sier Lars Ebbesen. Han snakker med Ousland på satellitt-telefon flere ganger i døgnet. Foto: Mike Horn

Men selv om begge er både fysisk og psykisk utslitt viser de likevel en imponerende mental styrke, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen.

– De virker veldig fokusert og snakker kun om løsninger, fremdrift og detaljer. De er i bobla og det genererer de kreftene vi ser at de bruker nå.

Håper de kan møtes før stormen

Værvarslinga for Nord-Norge har sendt ut gult farevarsel etter som det er ventet full storm inn over Spitsbergen fra onsdag kveld. Vindkastene kan komme opp i 40 meter per sekund. Det bekymrer ekspedisjonsledelsen.

Ned mot minus 40 grader og mer enn 80 dager på isen har gitt både Børge Ousland (bildet) og Mike Horn betydelige frostskader. – Det er på tide å dra hjem nå, skriver Ousland gjennom sin konto på Instagram. Foto: Mike Horn

Ebbesen sier de studerer både is- og værdata svært nøye i det som kan bli ekspedisjonens avgjørende døgn.

– Vi ser at været kommer inn litt senere enn det vi hadde fryktet. Det gjør at vi har noe bedre tid som gjør at de kan hvile litt på dagen.

Dette er beste fall scenarioet for når de to polfarer-lagene kan komme til å se og treffe hverandre på den arktiske isen:

– Vi beregner at de treffes sent onsdag kveld eller natt til torsdag. Det er det vi har håp om nå. Men om været utvikler seg kan det tenkes at vi skyver på det til fredag morgen. Vi må justere planene etter forholdene hele tiden, sier Ebbesen.

– Jeg skulle vært sterkere, skrev Mike Horn på sin konto på Instagram i midten av oktober. Da var det enda noen timer med litt lys. Det er Horns datter som publiserer på kontoen under ekspedisjonen. Foto: Mike Horn

