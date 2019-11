Fredrik Virtanen sier at metoo var en viktig sak. – Utfordringen i Sverige var at mange folk ble hengt ut og navngitt i sosiale medier, og i vanlige medier også, uten god nok kildekritikk, sier han. Virtanen mener at mange av påstandene som ble rettte mot han og andre ikke ble sjekket, men publisert som fakta. Lisa Makboul deler den oppfatningen. Hun prøvde å konfrontere flere svenske medier med dette i arbeidet med sin dokumentar «#metoo och Fredrik Wirtanen». Makboul forteller at hun ble møtt med stillhet eller trusler fra flere.