Tromsøpar siktet og fengslet – mistenkt for menneskehandel

De er begge siktet for brudd på straffelovens paragraf 257.

Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder en person til prostitusjon eller andre seksuelle ytelser straffes for menneskehandel med fengsel inntil 6 år. Straffelovens paragraf 257

Paret ble pågrepet av politiet tirsdag 4. juni, og ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag. Nord-Troms tingrett ga påtalemyndighetene medhold i fire ukers fengsling. To uker er med brev- og besøksforbud.

Fare for besvisforspillelse

I fengslingskjennelsen kommer det fram at det er gjort omfattende beslag av materiale i saken.

– Det er nærliggende å anta at gjennomgangen vil kunne utløse behov for ytterligere etterforskningsskritt, skriver tingrettsdommer i kjennelsen.

Kvinnen driver et massasjestudio i byen. Både hun og den siktede mannen har forklart seg til politiet, men det tas sikte på flere avhør i tiden fremover.

– Retten finner at det i saken her er en nærliggende, reell, praktisk mulighet for at siktede vil forspille bevis om hun løslates nå, skriver tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde.

Samme begrunnelse oppgis som årsak til at mannen også varetektsfengsles i fire uker. og med brev- og besøksforbud i to uker.

Uavklarte roller

Videre vurderer tingretten at det vil være av betydning for bevisvurderingen å få avklart hvem som er involvert i virksomheten siktede driver, og deres roller i forhold til utnyttelse til prostitusjon.

Etterforskningen er fortsatt i en innledende og intensiv fase, og politiet har beslaglagt omfattende materiale som skal gjennomgås og undersøkes.