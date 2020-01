– Slik jeg vurderer det oppfyller ikke Norge kravene i de internasjonale reglene for beredskap, sier smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland.

Hver måned landet det gjennomsnittlig 775 000 passasjerer fra utlandet på norske flyplasser.

I disse dager er et av de store spørsmålene om vi kommer til å få tilfeller av det nye coronaviruset i Norge.

Mandag formiddag er hittil 81 mennesker bekreftet døde av virussmitte, alle i Kina. I tillegg har 2766 mennesker fått påvist smitte, ifølge kinesiske helsemyndigheter. Det er også oppdaget smittetilfeller i land som USA, Frankrike og Australia.

I 2012 ble tre norske flyplasser i landet utvalgt til å kunne håndtere passasjerer med alvorlige sykdommer eller spesielt smittsomme sykdommer.

Smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland sier at kravene Tromsø lufthavn har til beredskap ikke er mulig å oppfylle. Det skulle egentlig vært på plass i 2012. Foto: Marita Andersen / NRK

Dersom personellet på et fly på vei til Norge mistenker at noen av passasjerene er smittet, skal dette flyet styre mot én av tre flyplasser.

De tre er flyplassene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Der skal de ha nødvendig kompetanse og ressurser for å få pasientene til sykehus. De skal kunne redusere videre smittefare.

Men det er ikke på plass.

– Sånn som kravene er nå, så er det ikke gjennomførbart å ha en slik beredskap som kreves så mange andre steder enn på Gardermoen, sier Brattland i Tromsø.

– Like krav

Johan Torgersen er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Han mener både Oslo og Bergen har beredskapsplaner som gjør dem rustet til å ta imot passasjerer som man mistenker å bære smittsomme sykdommer.

– Så er vi også kjent med at planene som skulle vært laget ikke er på plass i Tromsø, sier han.

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen sier de er kjent med at planene ikke er på plass i Tromsø. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Direktoratet har vært i jevnlig dialog med Tromsø kommune, også gjennom høsten i fjor, for å få på plass slike planer.

Ifølge Torgersen skiller ikke kravene til de tre flyplassene seg fra det som kreves av andre kommuner med flyplass.

– Vi har som mål at planene vi legger nasjonalt blir oppfylt, slik at vi kan håndtere mange ulike situasjoner. Men beredskapen vi forventer på disse flyplassene er i all hovedsak identisk med smittevernloven ellers, sier Torgersen.

Det er ikke Trond Brattland enig i.

– Må håndtere ebola

Etter ebolautbruddet i 2014, stilles det nå krav om at man i Oslo, Bergen og Tromsø skal kunne håndtere pasienter med ebola.

Det innebærer blant annet mulighet for å opprette et lokalt mottakssenter.

I 2014 viste Oslo lufthavn Gardermoen at de kan håndtere en slik situasjon. Det kan man ikke i Tromsø.

– Vi har ikke mulighet til å etablere et mottakssenter på flyplassen i Tromsø, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

– Universitetssykehuset har også sagt at de ikke har kompetanse eller ressurser til å bidra med å etablere et slikt system for mottak av fly, fortsetter han.

Brattland mener det bør være mulig å stille tydeligere krav til blant andre Avinor og sykehus, samt å basere beredskapsplanen på en risikovurdering. På den måten kan også Tromsø kommune få på plass en godkjent beredskapsplan.

Men foreløpig er de internasjonale kravene urokkelige.

Trond Brattland mener også det burde vært lagt penger på bordet. Det kunne gjort det mulig for Tromsø å få dette på plass.

Det har ikke Helsedirektoratet anledning til å gi dem. Ifølge Johan Torgersen er det fordi beredskapen de krever ikke skiller seg fra det som er vanlig i norske kommuner.

Dersom personellet på et fly på vei til Norge mistenker at noen av passasjerene er smittet, skal dette flyet styre mot én av tre flyplasser. De tre er flyplassene i Oslo, Bergen og Tromsø. Men sistnevnte har ikke beredskapen på plass. Foto: Petter Strøm / NRK

Kan takle det

Foreløpig er det en del vi ikke vet om det nye coronaviruset. Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer om de skal slå internasjonal krisealarm. Vi vet ikke hvor smittsom sykdommen er.

I mellomtiden har blodbanken i Oslo innført 14 dagers karantenetid for alle som har vært på en internasjonal flyplass.

Foreløpig ser det ut til at det for det meste er folk med dårlig helse fra før som dør av sykdommen.

Hør podkasten Oppdatert om coronaviruset:

Trond Brattland mener likevel at Norge, og Tromsø lufthavn, er rustet for å håndtere en pasient med coronaviruset, slik situasjonen ser ut nå. Utfordringene med planverket dreier seg i hovedsak om kravet om å håndtere alvorlige sykdommer, på linje med ebola.

Johan Torgersen er enig.

– Skulle det oppstå en slik situasjon vil vi vurdere den helt konkret. Og vi har flere steder å spille på, ved behov, sier han.