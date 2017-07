Tromsø tapte i Haugesund

Det var et hissig hjemmelag som fikk Tromsø på besøk søndag ettermiddag, og i starten av første omgang var det Haugesund som fikk flest sjanser.

Det første målet kom som følge av at Gamst Pedersen i det 17. spilleminuttet brukte armene på Fredrik Pallesen Knudsen og det ble blåst straffe.

Tromsø våknet litt mer til liv og i siste del av første omgang var TIL vel så på hugget som hjemmelaget. I det 38. minutt kunne det blitt utligning, men Mikael Ingebrigtsen skjøt ballen like utenfor Haugesund-målet.

Truls Jenssen og TIL lyktes ikke med å ta viktige poeng med seg til Tromsø. Hjemmelaget Haugeland hadde marginene på sin side. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Dermed sto det 0–1 til Haugesund ved pause.

Andre omgang starta med et bortelag på hugget, men det skortet på de gode avslutningene. Tromsø fortsatte å produsere sjanser. To headinger gikk like utafor målet til Haugesund-keeper Bråtveit.

I 74. spilleminutt fikk Morten Gamst Pedersen rødt kort etter å sparket etter en motspiller. Dermed måtte Tromsø fullføre resten av kampen med ti spillere. Det gjorde ikke saken noe enklere.

Og så, i kampens 83. minutt: Liban Abdi dro ballen med seg og fra 25 meter skyter han ballen i mål. Dermed var kampen avgjort.

Dette var Tromsøs første kamp med Truls Jenssen som hovedtrener etter at Bård Flovik ble sparket.

Haugesund vant 2–1 da lagene møttes i Haugesund i august i fjor. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

