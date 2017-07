Tromsø-regissør fikk pris på Michael Moore-festival

– Vi er utrolig rørt og stolt over å ha fått denne prisen, sier regissør Anniken Hoel på telefon fra Michigan.

Onsdag 26. juli ble dokumentarfilmen om hennes søsters død, «Dødsårsak: Ukjent», vist for første gang i USA. Det skjedde på filmfestivalen Traverse City Film Festival i Michigan, som er grunnlagt av den kjente dokumentarfilmskaperen Michael Moore.

Nå er festivalen avsluttet, og siste kveld ble det klart at filmen fikk pris for beste utenlandske film.

– Prisen gir masse energi og inspirasjon til å fortsette arbeidet med å få «Dødsårsak:Ukjent» ut i verden, sier Hoel.

Stoppes på gata

Anniken Hoels søster Renate hadde diagnosen schizofreni. Foto: Pressefoto

Filmen handler om Annikens søster Renate som døde bare 34 år gammel. Så viste det seg at en av de registrerte bivirkningene av en medisin hun tok, var «plutselig død».

Det ble starten på en elleve år lang prosess med å lage dokumentarfilm om den amerikanske legemiddelindustrien.

Traverse City Film Festival er en publikumsfestival der mange kommer reisende langveis fra for å få med seg kvalitetsfilmer fra hele verden.

Begge visningene av «Dødsårsak: Ukjent» ble utsolgt på festivalen.

– Filmen har fått fantastisk mottagelse her. Dette er faktisk det første stedet utenom Tromsø at vi får stående applaus fra publikum etter visning.

Riktig festival for filmen

Michael Moore er filmskaper og forfatter, og mannen bak filmfestivalen Traverse City Film Festival i Michigan, USA. Mttoet for festivalen er “One Great Movie Can Change You: Just Great Movies”. Foto: Norsk Filmdistribusjon (Foto/Copyright)

Hoel var veldig fornøyd da hun fikk beskjed om at filmen var tatt ut til nettopp denne festivalen.

– Jeg føler at dette er veldig riktig plass å vise denne filmen fordi festivalens profil er filmer som har en sosial eller politisk agenda, sier regissøren.

Michael Francis Moore Ekspandér faktaboks Michael Francis Moore (født 23. april 1954) er en amerikansk filmskaper, forfatter, sosialkritiker og politisk aktivist. Moores arbeid, både bøker og filmer, har kritisert globalisering, store selskap, manglende våpenkontroll og eierskap til angrepsvåpen. Han har kritisert de amerikanske presidentene Bill Clinton, George W. Bush, Donald Trump, Irak-krigen, det amerikanske helsevesenet og kapitalismen. Han er også grunnlegger av filmfestivalen Traverse City Film Festival. Kilde: Wikipedia.

Hoel har registrert at det blant publikum har vært mange medisinske fagfolk. Hun tror tematikken er enda viktigere i USA enn i Norge.

– Store deler av filmen er laget i USA siden legemiddelselskapene er amerikanske. Og her blir folk bombardert med reklame fra legemiddelindustrien på TV hele tiden. Derfor treffer den nok mange, sier hun.

Prisvinner

«Dødsårsak: Ukjent» har vunnet flere priser siden den kom ut i 2017, blant annet publikumsprisen under dokumentarfilmfestivalen Eurodoc i Oslo og prisen for beste lange dokumentar under festivalen Nordic / Docs i Fredrikstad.

Å få et godkjent-stempel i form av priser på filmfestivaler gir filmer økt sjanse til å nå ut til flere publikummere, sier leder for Cinemateket i Oslo, Jan Langlo. Foto: NRK

Leder for Cinemateket i Oslo og Eurodok-festivalen, Jan Langlo, sier at det å få en slik pris på en nordamerikansk festival kan få stor betydning for filmens muligheter i USA.

– Å få anerkjennelse i Nord-Amerika betyr en hel del. Det nordamerikanske markedet er stort og har mange potensielle visningssteder, og det å få et slikt kvalitetsstempel gjør at den har større sjanse til å bli oppdaget av andre filmfestivaler og bli vist flere steder, sier han.